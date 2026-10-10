Ngư dân lênh đênh 8 tiếng trên biển: Lúc sinh tử chỉ nghĩ về gia đình

Anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) vừa trở về nhà sau khi gặp nạn, lênh đênh 8 tiếng trên biển, đối mặt với "sinh, tử". Người thân, xóm giềng, chính quyền... đến động viên và vui mừng với kỳ tích sinh tồn của ngư dân này.

Anh Nguyễn Mạnh Cường nhớ lại những giờ phút hiểm nguy trên biển. Ảnh: Đan Thanh.

Anh Cường kể, sáng 8/10, anh cùng vợ, bố vợ và em trai ruột lên tàu mang số hiệu QB-932.30TS do anh làm thuyền trưởng ra khơi. Sau một đêm đánh bắt, trưa 9/10 tàu về bờ, nhưng do mưa to, sóng lớn, anh Cường phải neo đậu cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Trong lúc thả neo, anh Cường phát hiện nước tràn khoang nên hô hoán mọi người tìm phương án xử lý. Sau gần 1 giờ thực hiện các biện pháp khắc phục nhưng không có kết quả, anh Cường kết phao thả xuống biển để bố vợ cùng vợ và em trai thoát thân, còn anh tiếp tục bám trụ để xử lý sự cố.

"Sóng to, gió lớn, tàu gặp nạn, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là phải tìm cách đảm bảo an toàn cho người thân trên tàu", anh Cường chia sẻ.

Lực lượng chức năng cùng các thuyền bạn tìm kiếm khu vực anh Cường mất tích. Ảnh: Hoài Nam.

Đến gần 12h cùng ngày, tàu chìm, anh Cường mất tích. Còn vợ, bố vợ và em trai của anh khi đang bám trụ trên phao được một tàu cá ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Cơ quan chức năng và tàu bạn gần đó tổ chức tìm kiếm anh Cường nhưng vì gió to, sóng lớn kèm mưa nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nhiều người được huy động hàng giờ mò tìm giữa biển nhưng không có kết quả.

"Lúc đó mưa lớn, nước biển liên tục tạt vào mặt, sóng tung cả phao lên cao rồi nhấn xuống khiến tôi gần như kiệt sức, nhiều lần uống nước biển. Tôi cố gắng bám chặt lấy phao, vừa bơi và thả trôi theo con nước. Nghĩ đến vợ và 3 con nhỏ cùng người thân, tôi tự nhủ nhất định phải sống sót trở về", anh Cường tâm sự.

Anh Cường tự nhủ phải cố gắng sống sót để về cùng vợ và các con. Ảnh: Đan Thanh.

Vì mưa lớn, sóng cao, anh Cường chỉ biết bám chặt vào phao, mặc cho sóng quăng quật. Đến khi trời chập tối, mưa ngớt, nhờ ánh sáng đèn điện trong bờ, anh Cường xác định được phương hướng và nỗ lực bơi, xuôi theo con nước để vào đất liền.

Sau gần 8 giờ lênh đênh trên vùng biển động, anh Cường bơi được vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, cách vị trí gặp nạn hơn 15km. Anh phải nằm trên bãi biển thời gian dài để phục hồi sức lực trước khi băng qua rừng dương đi về khu dân cư.

Được người dân địa phương phát hiện, giúp đỡ, việc đầu tiên anh Cường làm là mượn điện thoại gọi về nhà báo bình an. Bởi trong lúc bị sóng biển cuốn đi, anh biết 3 người thân trên tàu đã được thuyền bạn cứu hộ an toàn. Sau khi sưởi ấm, ăn uống, anh Cường dần hồi phục sức khỏe và được người dân hỗ trợ xe trở về nhà.

"Tàu gặp nạn giữa vùng biển động, 3 người chúng tôi suýt chết, chồng thì mất tích. Về được bờ tôi đứng ngồi không yên, cứ mong điều kỳ diệu nhất đến với chồng. Khi hay tin chồng thoát nạn vào bờ an toàn tôi hạnh phúc vô cùng. Khi anh trở về, tôi và các con chạy ra ôm chặt, cả nhà ai cũng khóc", chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa (SN 1992), vợ anh Cường tâm sự.

Chị Lụa bùi ngùi kể về thời gian chờ tin chồng. Ảnh: Đan Thanh.

Anh Cường chia sẻ thêm, từ nhỏ anh đã bám trụ cùng nghề biển, lấy vợ rồi cả 2 cùng theo nghề. Vợ chồng anh chưa có nhà riêng, đang sống cùng ông bà ngoại. Cách đây 3 năm vợ chồng dùng tiền tiết kiệm và vay mượn để sắm con tàu 180 CV, nay vẫn nợ gần 300 triệu.

Hiện anh đang liên hệ với đơn vị trục vớt, sửa chữa để tính toán chi phí. Nếu tổng chi phí dưới 150 triệu đồng thì gia đình sẽ thuê trục vớt về sửa chữa, còn cao hơn thì anh đành bỏ tài sản lớn nằm lại đáy biển.

Cán bộ biên phòng thăm hỏi anh Cường. Ảnh: Đan Thanh.

"Tàu chìm nhưng may mắn các thành viên đều an toàn, tôi động viên chồng còn người còn của, rồi cùng nhau làm lại", vợ anh Cường chia sẻ.