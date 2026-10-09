Ngư dân Huế trúng đậm cá bò, thu tiền tỉ sau hai chuyến đi biển

Tàu cá TTH-96262TS của ngư dân Trần Quy, phường Thuận An, Tp. Huế

Sau hai chuyến biển liên tiếp, tàu cá TTH-96262TS của ngư dân Trần Quy, phường Thuận An, Tp. Huế, khai thác khoảng 16 tấn cá bò, thu về 1,4 tỉ đồng. Thành quả không chỉ cải thiện thu nhập cho lao động nghề biển mà còn tạo nguồn lực để chủ tàu tái đầu tư, tiếp tục vươn khơi.

Hai chuyến biển thắng lớn, thu về 1,4 tỉ đồng

Ngày 8/10, tàu cá TTH-96262TS, công suất 450 CV, của ông Trần Quy hoàn thành duy tu, bảo dưỡng và phủ composite toàn bộ tàu với kinh phí hơn 300 triệu đồng. Khoản đầu tư được trích từ doanh thu của chuyến biển trúng đậm cá bò vừa qua.

Trước đó, tàu cùng 12 lao động hành nghề lưới vây tại vùng biển Huế - Đà Nẵng, cách bờ khoảng 50-60 hải lý, bất ngờ gặp luồng cá bò lớn. Trong chuyến đầu kéo dài 6 ngày, tàu khai thác khoảng 6,5 tấn cá. Sau khi cập bờ tiêu thụ sản phẩm, ông Quy nhanh chóng tiếp tục chuyến biển thứ hai, đánh bắt thêm khoảng 9,5 tấn.

Tổng sản lượng đạt khoảng 16 tấn, mang về doanh thu 1,4 tỉ đồng. Sau khi trừ khoảng 300 triệu đồng chi phí cho hai chuyến biển, phần còn lại được chia giữa chủ tàu và lao động theo thỏa thuận; mỗi người nhận khoảng 40 triệu đồng.

Theo ông Quy, người có khoảng 10 năm kinh nghiệm làm nghề lưới vây, thành quả này là chuyến biển có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Để đạt hiệu quả, ngư dân cần tích lũy kinh nghiệm, theo dõi luồng cá và lựa chọn thời điểm khai thác phù hợp, bên cạnh yếu tố may mắn.

Tái đầu tư phương tiện, nâng cao hiệu quả vươn khơi

Điểm đáng chú ý sau chuyến biển thắng lợi là quyết định đầu tư hơn 300 triệu đồng để bảo dưỡng, gia cố và phủ composite toàn bộ tàu. Đây là bước chuẩn bị cần thiết nhằm duy trì hoạt động khai thác, nâng cao độ bền phương tiện và tạo điều kiện cho những chuyến biển tiếp theo.

Cá bò thuộc họ Balistidae, có nhiều loài với đặc điểm hình thái và kích cỡ khác nhau. Được biết, cá cỡ nhỏ có thể được thu mua với giá cao hơn cá lớn và phục vụ xuất khẩu. Việc khai thác hiệu quả nguồn lợi này góp phần tạo thu nhập cho ngư dân, đồng thời thúc đẩy hoạt động thu mua, tiêu thụ thủy sản.

Tuy nhiên, những chuyến biển có sản lượng lớn không phải lúc nào cũng lặp lại. Để nghề cá phát triển ổn định, ngư dân cần kết hợp kinh nghiệm truyền thống với thông tin ngư trường, quản lý chi phí và tuân thủ các quy định về khai thác thủy sản.

Thuận An phát huy thế mạnh, hướng tới nghề cá bền vững

Từ câu chuyện của tàu cá ông Trần Quy, có thể thấy hiệu quả khai thác cần đi đôi với đầu tư phương tiện, nâng cao năng lực lao động và tổ chức sản xuất có trách nhiệm. Bên cạnh khuyến khích ngư dân vươn khơi, cần tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tuân thủ quy định khai thác và hạn chế tác động đến hệ sinh thái biển.

Phát triển nghề cá bền vững không chỉ được đo bằng sản lượng hay doanh thu của một chuyến biển, mà còn bằng khả năng duy trì nguồn lợi, ổn định sinh kế và bảo đảm tương lai cho các thế hệ ngư dân. Đây là hướng đi cần thiết để kinh tế biển Thuận An tiếp tục phát huy thế mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Tp. Huế./.

Phường Thuận An là địa bàn trọng điểm về khai thác thủy sản của Tp. Huế. Trong 9 tháng, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tại địa phương ước đạt 10.901 tấn, bằng 103,8% kế hoạch năm; trong đó khai thác đạt khoảng 9.150 tấn, nuôi trồng đạt 1.751 tấn.

Toàn thành phố ước đạt 58.000 tấn thủy sản trong cùng kỳ, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của kinh tế biển đối với sinh kế người dân và phát triển kinh tế địa phương.