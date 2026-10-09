Ngư dân Huế trúng đậm 16 tấn cá bò, thu về 1,4 tỷ đồng

Khoang thuyền và vùng lưới vây bên ngoài đầy ắp cá bò đem về lợi nhuận gần 1,4 tỷ đồng cho ngư dân Trần Quy, phường Thuận An, TP Huế.

Đây là trường hợp ngư dân đầu tiên tại phường Thuận An khai thác được sản lượng hải sản lớn như vậy trong một đợt ra khơi.

Ngày 9/10, UBND phường Thuận An cho biết, tàu cá mang số hiệu TTH-962.62 TS có công suất 450CV do ông Trần Quy làm chủ, cùng 12 lao động tham gia vận hành tại khu vực vùng biển Huế và Đà Nẵng. Khi thả lưới ở tọa độ cách bờ chừng 50 đến 60 hải lý, các ngư dân đã phát hiện luồng cá bò xuất hiện với mật độ dày đặc.

Trong chuyến biển đầu tiên kéo dài 6 ngày, tàu cá đã khai thác được khoảng 6,5 tấn cá bò rồi lập tức cập bờ tiêu thụ. Tiếp đó, tàu quay trở lại vùng biển trên và đánh bắt thêm 9,5 tấn cá. Tổng cộng sau 2 chuyến ra khơi, phương tiện của ông Quy đạt sản lượng 16 tấn cá bò, trọng lượng trung bình từ 0,3 đến 0,5kg/con.

Chuyến biển thắng lợi mang lại doanh thu xấp xỉ 1,4 tỷ đồng. Sau khi trừ khoảng 300 triệu đồng chi phí nhiên liệu và vận hành, lợi nhuận còn lại được phân chia cho chủ tàu và các lao động. Mỗi thuyền viên đi trên tàu nhận về khoảng 40 triệu đồng.

Tàu cá hành nghề lưới vây của ông Trần Quy "trúng đậm" hàng chục tấn cá bò trên vùng biển Huế và Đà Nẵng.

Chủ tàu Trần Quy chia sẻ, trước đây phương tiện của ông chuyên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá. Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, khoảng 10 năm trở lại đây, ông đã chuyển sang hành nghề lưới vây đánh bắt xa bờ.

Lãnh đạo UBND phường Thuận An cho biết, địa phương hiện là địa bàn ven biển trọng điểm của TP Huế với lực lượng tàu cá công suất lớn đánh bắt xa bờ đông đảo.

Nhờ ngư dân chủ động đầu tư nâng cấp tàu thuyền và ngư lưới cụ, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của phường Thuận An ước đạt 10.901 tấn, đạt 103,8% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác biển chiếm khoảng 9.150 tấn và nuôi trồng đạt 1.751 tấn.