Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ Nghinh Thần Nam Hải

Các đại biểu tham dự Lễ Nghinh Thần Nam Hải

Trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026, sáng 24/11, tại Lăng Ông Nam Hải, ấp Thiên Tuế, đặc khu Kiên Hải, diễn ra Lễ Dâng hương - Nghinh Thần Nam Hải với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý, Ban Quý tế Lăng Ông Nam Hải cùng đông đảo người dân, du khách.

Tại buổi lễ, ông Lê Thành Hiếu, Trưởng Ban Quý tế Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn đọc chúc văn. Các đại biểu, người dân và du khách dâng hương tưởng niệm Thần Nam Hải, tri ân những bậc tiền nhân có công khai phá, lập làng, xây dựng và gìn giữ vùng biển đảo Lại Sơn.

Trưởng Ban Quý tế Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn đọc Chúc văn

Sau nghi thức dâng hương, bài vị Thần Nam Hải Đại Tướng Quân được cung thỉnh lên thuyền chủ lễ cùng long đình và lễ phẩm. Đoàn thuyền xuất phát từ Bến Nghinh Ông, di chuyển khoảng 15-20 phút ra địa điểm hành lễ trên biển để thực hiện nghi thức Nghinh Thần Nam Hải và thả lễ vật xuống biển. Đông đảo thuyền của ngư dân và du khách cùng tham gia đoàn Nghinh Thần.

Trong tín ngưỡng của cư dân vùng biển, Thần Nam Hải (Cá Ông) được tôn kính như vị thần che chở, cứu giúp ngư dân khi gặp hiểm nguy trên biển. Vì vậy, lễ Nghinh Ông không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn gửi gắm ước vọng về những chuyến biển an toàn, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Các đại biểu và người dân, du khách dâng hương

Lễ Nghinh Thần Nam Hải năm nay càng có ý nghĩa khi gắn với dấu mốc 20 năm Đình Thần Nam Hải Đại Tướng Quân được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (15/11/2006 - 15/11/2026).

Qua lễ hội, những giá trị văn hóa của cư dân biển đảo tiếp tục được gìn giữ, trao truyền, góp phần quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch đặc khu Kiên Hải.

Cung thỉnh bài vị Thần Nam Hải lên thuyền Nghinh Ông

Đoàn thuyền từ Bến Nghinh Ông di chuyển đến địa điểm hành lễ.

Thuyền các ngư dân và du khách đi theo đoàn nghinh Thần Nam Hải