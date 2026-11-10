Ngư dân Hòn Sơn có thể tra cứu quy định khai thác thủy sản qua mã QR

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn hướng dẫn ngư dân tìm hiểu các quy định về khai thác thủy sản thông qua mã QR.

Sáng 10/11, tại ấp Bãi Nhà B, Đồn Biên phòng Hòn Sơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp UBND đặc khu Kiên Hải tổ chức triển khai mô hình “Ngư dân số” gắn với tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để tra cứu thông tin.

Thông qua mã QR, ngư dân có thể tìm hiểu quy định khai thác thủy sản, phòng, chống khai thác IUU, thời hạn giấy tờ tàu cá, thông tin thời tiết và liên hệ lực lượng biên phòng khi cần hỗ trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình “Ngư dân số”.

Trung tá Nguyễn Nguyên Bá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Sơn, cho biết mô hình nhằm đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp ngư dân chủ động tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Theo Trung tá Võ Thanh Vàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Sơn, đơn vị sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin, phân công cán bộ phụ trách vận hành, hướng dẫn ngư dân sử dụng và định kỳ kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình.

Dịp này, Đồn Biên phòng Hòn Sơn trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân trên địa bàn.