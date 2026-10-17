Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm luồng cá bạc má sau những chuyến vươn khơi

Những mẻ lưới đầy cá bạc má tươi rói sau chuyến biển của ngư dân xã Cổ Đạm. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Nhờ thời tiết thuận lợi, ngư dân xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp trúng luồng cá bạc má, có thuyền đánh bắt gần 6 tạ cá sau khoảng 5 giờ ra khơi. Sản lượng khá, đầu ra ổn định giúp bà con cải thiện thu nhập, yên tâm bám biển.

Những ngày này, bến cá thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm trở nên nhộn nhịp khi các thuyền đánh bắt lần lượt cập bờ vào chiều tối và đêm. Ngư dân khẩn trương đưa cá bạc má lên bến, trong khi thương lái chờ sẵn để thu mua, vận chuyển đến các điểm tiêu thụ.

Theo ngư dân địa phương, khi gặp luồng cá bạc má, mỗi thuyền có thể khai thác từ 2-7 tạ sau khoảng 5 giờ đánh bắt. Mùa cá thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Các thuyền thường xuất phát từ buổi chiều, di chuyển đến vùng biển cách bờ khoảng 10-12 hải lý để thả lưới.

Ngư dân Nguyễn Trung Thành, thôn Cam Lâm, cho biết những ngày biển êm, sóng lặng, bà con tranh thủ vươn khơi để tăng sản lượng. Trong chuyến biển gần đây, thuyền của ông đánh bắt được hơn 3 tạ cá bạc má, mang lại thu nhập khoảng 9 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Trên bãi biển, ngư dân Trần Hữu Huy, thôn Cam Lâm, thoăn thoắt gỡ từng con cá bạc má mắc trong lưới, đôi tay thoăn thoắt theo nhịp công việc quen thuộc. Anh Huy cho biết, trong ba ngày gần đây, thuyền của anh liên tiếp trúng luồng cá bạc má, với sản lượng khá cao. Hai ngày đầu, thuyền đánh bắt được hơn 7 tạ cá; riêng ngày tiếp theo, sản lượng đạt hơn 3 tạ.

Theo ngư dân, những chuyến biển trúng đậm có thể mang lại thu nhập 10-15 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Cá bạc má hiện được bán với giá khoảng 30.000-60.000 đồng/kg, tùy chất lượng và điều kiện tiêu thụ. Nhu cầu thị trường tương đối ổn định giúp phần lớn sản lượng được thương lái thu mua ngay khi thuyền cập bến, bảo đảm độ tươi ngon của hải sản.

Thương lái Nguyễn Tâm Thanh cho biết cá bạc má vừa đánh bắt có chất lượng tốt, khá thuận lợi trong tiêu thụ. Các đầu mối thường chủ động có mặt tại bến để thu mua, kịp thời đưa sản phẩm ra thị trường. Cá bạc má tươi, ngon nên khá dễ bán.

Sau khoảng 5 giờ đánh bắt, nhiều thuyền của ngư dân Cổ Đạm đạt sản lượng cá bạc má từ 2-7 tạ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cổ Đạm, hiện trên địa bàn có hơn 380 tàu thuyền đánh bắt cá. Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện để ngư dân khai thác hải sản tại vùng biển cách bờ khoảng 10-15 hải lý. Bên cạnh cá bạc má, bà con còn đánh bắt cá trích và một số loại hải sản khác, góp phần duy trì sinh kế, ổn định đời sống các hộ dân ven biển.

Những chuyến thuyền trở về đầy cá trong những ngày biển thuận là tín hiệu vui đối với ngư dân Cổ Đạm. Khi điều kiện thời tiết cho phép, bà con tiếp tục tranh thủ thời gian vươn khơi, khai thác hiệu quả nguồn lợi hải sản, cải thiện thu nhập và duy trì nghề biển truyền thống./.