Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm ghẹ biển

Ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ ghẹ bạc triệu sau gió mùa. (Clip: Hoài Nam)

Tại vùng biển xã Lộc Hà (Hà Tĩnh), mỗi ngày hàng chục thuyền đánh bắt gần bờ lần lượt cập bờ sau một đêm vươn khơi. Không khí tại bến cá trở nên nhộn nhịp khi ngư dân khẩn trương đưa hải sản lên bờ, người thân tất bật gỡ lưới, còn thương lái chờ sẵn để thu mua.

Điều khiến nhiều ngư dân phấn khởi là phần lớn thuyền trở về đều trúng đậm ghẹ. Những mẻ lưới nặng trĩu được kéo lên với hàng chục kg ghẹ tươi, bên cạnh đó còn có tôm tít và nhiều loại cá biển.

Theo ngư dân địa phương, sau đợt gió mùa, thời tiết chuyển lạnh, biển có động nhưng không mưa. Nhận thấy điều kiện vẫn có thể đánh bắt gần bờ, nhiều người tranh thủ ra khơi. Kinh nghiệm của bà con cho thấy, sau những đợt gió mùa, nguồn hải sản thường xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là ghẹ.

Mỗi thuyền thường có 2-3 ngư dân, thả lưới cách bờ khoảng 6-8 hải lý. Sau khi xác định được vùng biển có ghẹ, họ bắt đầu thả lưới, khoảng 1-2 tiếng lại kéo lên kiểm tra.

Thuyền vừa cập bến, người thân của ngư dân đã có mặt hỗ trợ gỡ lưới, phân loại hải sản. Công việc này có khi kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Phía bên cạnh, thương lái nhanh chóng tiếp cận, hỏi mua ngay tại bến để đưa ghẹ đi tiêu thụ.

Vừa cùng người thân gỡ ghẹ sau chuyến biển, ông Trương Văn Thông (54 tuổi, trú thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) không giấu được niềm vui khi thuyền trở về với sản lượng khá cao. “Thông thường, mùa đánh bắt ghẹ chính kéo dài từ tháng 5 đến hết tháng 11. Thời điểm này đã cuối vụ nhưng ghẹ vẫn nhiều. Mỗi đêm ra khơi, bình quân một thuyền có thể thu về từ 4-7 triệu đồng. Nhờ vậy, bà con rất phấn khởi”, ông Thông nói.

Ghẹ đánh bắt được trong những ngày này có kích thước khá đồng đều, trung bình khoảng 3 con/kg, một số con lớn đạt trọng lượng khoảng 1kg. Giá thu mua tại bến dao động 200.000-250.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và chất lượng.

Vừa cùng người thân gỡ ghẹ sau chuyến biển, ông Võ Văn Khoa (54 tuổi, trú thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) không giấu được niềm vui. Ông Khoa cho biết thuyền xuất phát từ khoảng 12h ngày 12/11, đánh bắt tại vùng biển cách bờ khoảng 7-8 hải lý. Đến sáng 13/11, thuyền cập bến với khoảng 40 kg ghẹ, cùng một lượng cá và tôm tít. Sau khi trừ chi phí nhiên liệu, mỗi ngư dân có thể kiếm được khoảng 4 triệu đồng từ chuyến biển.

Sau khi được gỡ khỏi lưới, ghẹ nhanh chóng được ngư dân phân loại, dùng dây buộc chặt từng con rồi xếp vào các rổ để bán ngay tại bến.

Ghẹ được thương lái túc trực từ sớm, chờ đưa lên bờ để thu mua. Hoạt động mua bán diễn ra chóng vánh, tạo nên không khí nhộn nhịp tại vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh.

Đại diện UBND xã Lộc Hà cho biết năm nay thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản. Ngư dân trên địa bàn liên tục có những chuyến biển đạt sản lượng tốt, đánh bắt được nhiều loại hải sản, trong đó có ghẹ. Nhờ vậy, bà con có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống và thêm động lực vươn khơi, bám biển.