Clip Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá bạc má.

Những ngày qua, thời tiết thuận lợi, ngư dân thôn Cam Lâm, xã Cổ Đạm lại tất bật vươn khơi đánh bắt hải sản. Nhiều thuyền may mắn trúng luồng cá bạc má, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Tàu cá cập bến. Ảnh: K.T.

Nửa đêm, những con thuyền nối đuôi nhau cập bến trong niềm vui của ngư dân sau chuyến biển thắng lợi. Cá vừa được đưa lên bờ đã nhanh chóng chuyển đến các điểm thu mua, bảo đảm độ tươi ngon trước khi đưa ra thị trường.

Ngư dân Hồ Văn Bình (ở thôn Cam Lâm) phấn khởi cho biết, những ngày biển êm, sóng lặng, bà con tranh thủ ra khơi khai thác hải sản. Trong chuyến biển gần đây, thuyền của ông may mắn gặp luồng cá bạc má, đánh bắt được hơn 1 tạ cá. Sau khi trừ các khoản chi phí, chuyến biển mang lại thu nhập khoảng 4 triệu đồng.

Mùa cá bạc má mới chỉ bắt đầu, nhưng với những chuyến biển thắng lợi đầu tiên như tiếp thêm động lực để họ tích cực bám biển. Ảnh: K.T.

Theo ngư dân địa phương, mùa cá bạc má thường kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Để khai thác hiệu quả, các thuyền thường xuất phát từ buổi chiều, di chuyển ra vùng biển cách bờ 10-12 hải lý rồi thả lưới.

Những ngày trúng đậm, mỗi chuyến biển có thể mang lại nguồn thu từ 5-7 triệu đồng, tùy sản lượng đánh bắt và chi phí nhiên liệu. Đây là nguồn động viên thiết thực để ngư dân tiếp tục đầu tư, duy trì hoạt động khai thác trong mùa biển thuận lợi.

Những ngày trúng đậm, mỗi chuyến biển có thể mang lại nguồn thu cho ngư dân từ 5-7 triệu đồng.

Cá bạc má có thân thuôn dài, thịt ngọt, giàu dinh dưỡng và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện loại cá này được bán với giá khoảng 40.000-60.000 đồng/kg. Nhờ nhu cầu thị trường khá cao, phần lớn sản lượng sau khi cập bờ đều được thương lái thu mua ngay tại chỗ.

Thương lái Nguyễn Tâm Thanh cho biết, cá bạc má vừa được đánh bắt nên còn tươi ngon, chất lượng tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng và khá dễ tiêu thụ. Vì vậy, khi thuyền cập bến, thương lái chủ động thu mua để kịp đưa cá ra thị trường.

“Cá bạc má tươi, ngon nên rất dễ bán. Ngư dân đánh bắt được bao nhiêu, chúng tôi cũng cố gắng thu mua hết để bà con yên tâm ra khơi, không phải lo đầu ra cho sản phẩm”, bà Thanh chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm cho biết, thời tiết những ngày qua tương đối thuận lợi, tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi khai thác hải sản tại vùng biển cách bờ khoảng 10-15 hải lý. Nhiều thuyền đánh bắt được sản lượng cá bạc má khá, mang lại nguồn thu nhập tốt.

Ngoài cá bạc má, ngư dân địa phương còn khai thác được cá trích và một số loại hải sản có giá trị khác. Sản lượng đánh bắt khá, đầu ra thuận lợi giúp bà con cải thiện thu nhập, thêm động lực duy trì nghề biển.

Cá bạc má đang được các thương lái lựa chọn thu mua vì thịt ngọt, giàu chất dinh dưỡng, thị trường ưa chuộng. Ảnh: K.T.

Mùa cá bạc má mới bắt đầu, những chuyến biển thắng lợi đang tiếp thêm niềm tin cho ngư dân Cổ Đạm. Bà con tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ động vươn khơi, vừa nâng cao thu nhập, vừa góp phần duy trì hoạt động khai thác thủy sản tại địa phương.