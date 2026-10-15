Ngư dân Hà Tĩnh trôi dạt 2 ngày trên biển được tàu cá Quảng Trị cứu

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, hai đồn biên phòng thuộc đơn vị vừa kịp thời triển khai lực lượng tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ 2 ngư dân gặp nạn trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h, ngày 13/10, ông Nguyễn Tiến Châu (SN 1970, trú tại thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) lên thuyền thúng câu mực, cách bờ khoảng 6 hải lý thì sóng đánh trôi dạt, mất tích.

Đến khoảng 5h, ngày 15/10, ông Châu may mắn được tàu cá QB-22313TS của ông Nguyễn Xuân Thắng (SN 1970, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) phát hiện và cứu vớt.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang kiểm tra sức khoẻ cho ngư dân Nguyễn Tiến Châu. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị)

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhanh chóng cử tổ gồm 5 cán bộ, quân y đến tiếp nhận, chăm sóc sức khoẻ cho ông Châu sau khi vào bờ. Đồng thời, hỗ trợ ông Châu liên lạc với gia đình tại xã Thiên Cầm để đón ông về nhà.

Cũng trong ngày 15/10, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp hỗ trợ một thuyền viên bị thương nặng trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 14/10, tàu cá QB-93186-TS do anh H.M.T. (SN 1986, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng xảy ra sự cố đứt dây tời, khiến dây văng trúng mặt thuyền viên N.V.D. (SN 1987, trú cùng địa phương), gây gãy xương gò má trái và vết thương hở dài khoảng 10 cm.

Sau khi xảy ra sự việc, thuyền trưởng điều khiển tàu khẩn trương vào bờ và thông báo với Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Đồn Biên phòng Roòn để được hỗ trợ.

Đến 0 giờ ngày 15/10, khi tàu cập cảng cá Quảng Đông, 4 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng quân y phối hợp với gia đình sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.