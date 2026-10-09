Ngư dân được hướng dẫn bảo đảm an toàn công trình trên biển và chống khai thác IUU

Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho ngư dân. (Ảnh: QUANG ANH)

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí cùng chính quyền địa phương xã Phước Hải tổ chức hoạt động này. Nội dung tuyên truyền đi thẳng vào những vấn đề ngư dân thường gặp trong quá trình đánh bắt trên biển.

Các báo cáo viên giới thiệu vị trí, vai trò của công trình dầu khí, quy định bảo đảm an ninh, an toàn đối với công trình, đường ống và hoạt động dầu khí. Ngư dân được hướng dẫn nhận biết các nguy cơ, chủ động phòng tránh để hoạt động khai thác hải sản không ảnh hưởng đến công trình dầu khí.

Đông đảo ngư dân tại xã Phước Hải dự chương trình. (Ảnh: QUANG ANH)

Việc nắm rõ khu vực có công trình, đường ống dầu khí giúp chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân lựa chọn hướng di chuyển, tổ chức khai thác phù hợp. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc hành vi có thể gây mất an toàn, ngư dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.

Đối với phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, báo cáo viên tập trung phổ biến trách nhiệm của tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân. Các yêu cầu được nhấn mạnh gồm khai thác đúng vùng biển, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, ghi chép và báo cáo đầy đủ sản lượng khai thác, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Trao xe đạp cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Hải. (Ảnh: QUANG ANH)

Đây là những quy định gắn trực tiếp với từng chuyến biển, chủ tàu bảo đảm điều kiện của phương tiện trước khi xuất bến, thuyền trưởng quản lý hành trình, vị trí khai thác và việc ghi chép trên tàu. Mỗi ngư dân có trách nhiệm chấp hành quy định, phối hợp khi lực lượng chức năng kiểm tra. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trên biển, ngư dân được hướng dẫn chủ động thông báo, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền.

Dịp này, Ban tổ chức trao 15 xe đạp tặng học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Hải, trao năm phần quà tặng ngư dân tiêu biểu và 220 phần quà tặng ngư dân tham gia hội nghị.