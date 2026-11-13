Ngư dân cứu sống người phụ nữ 45 tuổi trôi dạt trên biển

Dwi Efendi, 35 tuổi, và 3 người bạn đang đánh cá ở khu vực Takat Tengah ngoài khơi Đông Java vào sáng ngày 10/11 khi họ phát hiện Indah Riwayati, 45 tuổi, đang ở giữa biển.

Nhận thấy người phụ nữ đang gặp nguy hiểm, những người đàn ông ngay lập tức lái thuyền về phía cô và kéo lên thuyền.

Đoạn clip cho thấy Indah bám vào cần câu của thuyền khi các ngư dân cố gắng đưa cho cô một chiếc phao cứu sinh trước khi kéo người phụ nữ vào nơi an toàn.

Người phụ nữ được phát hiện trên biển. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, họ nhanh chóng đưa Indah trở lại bờ và thông báo cho cảnh sát biển địa phương vào khoảng 8h23 sáng.

Các sĩ quan từ Đơn vị Cảnh sát Đường thủy và Đường không Banyuwangi đã chờ sẵn tại Cảng Marina Boom khi thuyền đến khoảng 20 phút sau đó.

Indah, cư dân của làng Ketapang ở Banyuwangi, được cho là "cực kỳ yếu" sau khi được cứu.

Các sĩ quan đã cho cô uống nước và ăn thức ăn để giúp hồi phục.

Người phụ nữ cho biết mình đã bị trượt chân từ cầu tàu ASDP tại Cảng Ketapang. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân khiến người phụ nữ rơi xuống nước.

Ủy viên Muchammad Wahyudi, Trưởng đơn vị Cảnh sát đường thủy và đường không Banyuwangi, đã khen ngợi các ngư dân vì phản ứng nhanh chóng của họ.

Ông nói: "Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm mà các ngư dân đã thể hiện, những người đã nhanh chóng giúp đỡ nạn nhân. Phản ứng nhanh chóng từ cả người dân và chính quyền là rất quan trọng trong các trường hợp khẩn cấp trên biển".

Ông cũng kêu gọi người dân hãy gọi ngay cho chính quyền nếu gặp bất kỳ ai gặp nguy hiểm trên biển.