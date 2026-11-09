Ngư dân chuyển nghề, hơn 1.500 tàu cá giải bản

Hơn 1.500 tàu đăng ký giải bản

Gia Lai là một trong những địa phương có đội tàu khai thác thủy sản quy mô lớn với hơn 5.800 chiếc, trong đó có gần 3.300 tàu chuyên đánh bắt xa bờ.

Nhằm cơ cấu lại đội tàu, hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề và tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh Gia Lai đang siết chặt giám sát các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải bản tàu cá, góp phần chống khai thác IUU.

Gia Lai đang sắp xếp lại đội tàu, hướng đến một nghề cá bền vững.

Theo Chi cục Thủy sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, tính đến cuối tháng 10/2026, toàn tỉnh đã có hơn 1.500 tàu đăng ký giải bản. Đến nay, UBND các xã, phường đã hoàn thành kiểm tra thực tế, thẩm định 432 hồ sơ giải bản tàu cá, với tổng kinh phí hơn 645 tỷ đồng.

Gắn bó với nghề biển suốt 20 năm, ông Nguyễn Dợi ở thôn Đức Phổ (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), quyết định giải bản con tàu của gia đình khi hoạt động khai thác ngày càng khó khăn, nguồn lợi thủy sản giảm, thu nhập không còn ổn định.

Nghề câu cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh Gia Lai.

“Giờ nghề biển cũng khó khăn, tôm cá ít. Khi có chính sách giải bản, tôi đăng ký ngay, cũng có tiền để chuyển sang làm nghề trên bờ”, ông Dợi chia sẻ. Với khoản hỗ trợ 380 triệu đồng, ông Dợi dự định chuyển sang làm nghề trên bờ, tận dụng ao, đìa sẵn có để phát triển kinh tế gia đình.

Đẩy nhanh giải bản tàu cá

Xã Đề Gi hiện quản lý 593 tàu cá, trong đó có 2 tàu thuộc diện “3 không” và 32 tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác. Qua triển khai chính sách, địa phương đã tiếp nhận 215 hồ sơ đăng ký giải bản, hoàn thành thủ tục thẩm định chi phí kéo, phá dỡ đối với 151 tàu.

Trong đợt 1, UBND xã Đề Gi đã phê duyệt hỗ trợ giải bản 49 tàu cá, với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải bản đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ để triển khai các đợt tiếp theo.

Tiến hành phá hủy tàu cá theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND xã Đề Gi, đối với phương án giải bản tàu cá sẽ chia làm hai giai đoạn. Trước tiên, giao cho đơn vị thầu phá hủy tàu. Sau khi tàu được phá hủy thì tập trung máy móc, thiết bị trên tàu để tận thu, tiến hành định giá. Giai đoạn hai, tổ chức đấu giá tài sản để thu ngân sách.

Hoài Nhơn Bắc là vùng đất ven biển có truyền thống đánh bắt hải sản lâu đời. Qua rà soát, đến nay phường có 1.274 tàu có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 24m được đăng ký quản lý.

Thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá, đến nay, phường đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 81 chủ tàu. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách này ước tính hơn 47 tỷ đồng.

Theo đó, địa phương đã tổ chức thẩm định, phê duyệt 14 tàu, tổ chức bàn giao tài sản, hỗ trợ đợt 1 cho 13/14 tàu với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; phê duyệt 25 hồ sơ (đợt 2) đề nghị giải bản tàu cá với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Đã tổ chức thẩm định 38 hồ sơ (đợt 3) với số tiền 23 tỷ đồng.

Ông Trần Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai - cho hay, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải bản, thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cho số tàu cá đã đăng ký giải bản theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh. Đối với những tàu cá đã được giải bản và bàn giao, địa phương sẽ tổ chức xử lý tài sản theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.