Ngư dân câu mực Hà Tĩnh được cứu sống sau 2 ngày trôi dạt trên biển

Ngày 15/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các đơn vị trực thuộc đã tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển, trong đó có trường hợp trôi dạt gần 2 ngày trên thuyền thúng.

Khoảng 5h30 ngày 15/10, Đồn Biên phòng Lý Hòa nhận tin báo từ ông Nguyễn Xuân Thắng (56 tuổi, trú xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) - chủ tàu cá QB: 22313-TS, về việc phát hiện, cứu vớt một ngư dân đang trôi dạt trên thuyền thúng, cách bờ khoảng 5-6 hải lý.

Nạn nhân là ông Nguyễn Tiến Châu (56 tuổi, trú xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, khoảng 15h ngày 13/10, ông Châu sử dụng thuyền thúng để câu mực từ tàu cá HT-30421-TS tại tọa độ 18°33'52''N - 106°34'54''E, thì bị sóng đánh trôi dạt, mất tích.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Lý Hòa kiểm tra, khám sức khỏe cho ông Nguyễn Tiến Châu sau khi tàu cập bến.

Chính quyền xã Đông Trạch đến thăm hỏi động viên, tặng quà cho ông Châu và ông Nguyễn Xuân Thắng chủ tàu cá QB 22313TS người đã cứu vớt ông Châu.

Đến khoảng 5h ngày 15/10, sau gần 2 ngày lênh đênh trên biển, ông Châu được tàu cá QB 22313-TS cùng hai thuyền viên phát hiện, cứu vớt.

Sau khi tàu cập bến, Đồn Biên phòng Lý Hòa cử 5 cán bộ, chiến sĩ và quân y tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe cho ngư dân.

Qua thăm khám, sức khỏe ông Châu cơ bản ổn định. Đến 9h30 cùng ngày, người thân đã đến đón ông Châu về nhà.

Cũng trong ngày 15/10, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp hỗ trợ một thuyền viên bị thương nặng khi đang lao động trên biển. Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/10, tàu cá QB-93186-TS do anh H.M.T (40 tuổi, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng xảy ra sự cố đứt dây tời, văng trúng mặt thuyền viên N.V.D (39 tuổi, trú cùng địa phương), khiến người này gãy xương gò má trái, có vết thương hở dài khoảng 10cm. Ngay sau tai nạn, thuyền trưởng cho tàu khẩn trương vào bờ, đồng thời thông báo Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La thuộc Đồn Biên phòng Roòn để đề nghị hỗ trợ. Đến 0h ngày 15/10, khi tàu cập cảng, lực lượng biên phòng cử cán bộ, chiến sĩ cùng quân y sơ cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện.