Ngư dân câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Một ngư dân ở New Hampshire, Mỹ, đã bắt được con cá ngừ vây xanh lớn nhất bang, nặng hơn 500 kg, phá vỡ kỷ lục đã tồn tại hơn một thập kỷ.

Theo WMUR đưa tin, Brandon McGirl đã hy vọng sẽ câu được gì đó khi lên chiếc Out of Line, một chiếc thuyền của Savage Charters NH do Jamie Savage làm thuyền trưởng, vào ngày 3/10 để tham gia chuyến đi câu cá qua đêm khởi hành từ Rye Harbor trên bờ biển New Hampshire.

"Điều kiện câu cá rất khó khăn. Tình hình có phần khắc nghiệt hơn chúng tôi mong đợi", McGirl chia sẻ với phóng viên.

Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển khơi mà hầu như chẳng thu được gì, cả nhóm chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên cuộn dây câu của McGirl bắt đầu kêu lách tách.

"Chúng không bao giờ đến vào lúc bạn mong đợi", McGirl nói.

Con cá ngừ được kéo lên cạnh thuyền. Ảnh: ABC/WHAS11

Thủy thủ đoàn đã đuổi theo con cá khoảng 1,6km trước khi cuối cùng kéo được nó lên sát thuyền sau một cuộc vật lộn đầy cam go. Vì không có cách nào đưa nó lên boong, họ đã kéo con cá trở lại phía bến cảng, nơi họ nhấc con vật khổng lồ lên khỏi mặt nước.

"Chúng tôi nhấc nó ra khỏi nước và ngay lập tức nhận ra nó lớn hơn nhiều so với những gì chúng tôi tưởng tượng. Nó lớn hơn bất cứ thứ gì mà cả 2 chúng tôi từng thấy trước đây", Savage nói.

Theo nguồn tin, con cá bắt được là một con cá ngừ vây xanh khổng lồ, nặng tới 506kg, nặng hơn 68kg so với kỷ lục trước đó của New Hampshire, được thiết lập vào năm 2013.

McGirl gần như không thể tin vào những gì họ đã câu được.

Bức ảnh chụp lại cho thấy con cá ngừ dài gần bằng chiều cao của cả 2 người đàn ông, to đến nỗi suýt không vừa vào trong thuyền.

Con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 506kg. Ảnh: Facebook/Bikes & Bites

Vụ bắt cá lập kỷ lục thậm chí còn nhận được lời chúc mừng từ Thống đốc Kelly Ayotte vào ngày hôm sau.

"Đúng là một món hời lớn", Ayotte viết trên Facebook, chia sẻ đường dẫn đến bài báo của WMUR.

Theo WMUR đưa tin, con cá ngừ sẽ được bán và có thể được vận chuyển đến tận Nhật Bản, nhưng đuôi của nó sẽ được giữ lại ở cảng như một vật kỷ niệm của ngày lập kỷ lục.

McGirl nói với tờ Foster's Daily Democrat rằng anh sẽ được trả tiền bằng séc và chưa biết con cá sẽ bán được bao nhiêu.