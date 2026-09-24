Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng dài 2,45 mét trên sông

Theo ND Mais, một nhóm bạn đến từ Xanxerê và Faxinal dos Guedes, phía tây đảo Santa Catarina, Brazil, đã có một chuyến đi câu cá khó quên. Trong chuyến đi đến Mato Grosso, kỹ sư kiêm ngư dân Júnior Santin đã bắt được một con cá pirarucu khổng lồ dài khoảng 2,45 mét.

Vụ đánh bắt diễn ra vào ngày 17/8, tại sông Teles Pires, thuộc vùng Sorriso và Sinop, tỉnh Mato Grosso. Đây được coi là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, cá pirarucu được biết đến với biệt danh "người khổng lồ của Amazon" và có thể đạt chiều dài khoảng 3 mét, nặng hơn 200 kg.

Junior một mình trên chiếc kayak khi cậu ấy bắt được con cá. Vì chiếc kayak nhẹ và không ổn định, việc bắt cá đòi hỏi kỹ thuật, thể lực và trang thiết bị phù hợp.

Junio chụp ảnh cùng con cá pirarucu dài 2,45 mét. Nguồn ảnh: Antonio Santin Junior

Những hình ảnh do nhóm này ghi lại cho thấy khoảnh khắc con cá pirarucu khổng lồ bắt đầu lấy lại sức mạnh và kéo chiếc kayak đi trên mặt nước.

Tình huống có thể đã kết thúc rất khác nếu con cá bơi về phía những cành cây hoặc khúc gỗ ngập nước. Trong trường hợp đó, dây câu có thể bị đứt và con cá có thể thoát ra ngoài hoặc thậm chí làm lật thuyền nhỏ.

"Cảm giác khi bắt được một con cá có kích thước như thế này thật khó tả. Đó là điều không thể diễn tả bằng lời, một cảm giác hưng phấn tột độ độc nhất vô nhị. Đó là hiện thực hóa giấc mơ của bất kỳ ngư dân nào, đặc biệt là khi câu cá từ thuyền kayak", Júnior Santin mô tả.

Sau khi khống chế được con cá, thử thách vẫn chưa kết thúc. Phải cần đến 5 người mới kéo được con cá pirarucu khổng lồ ra khỏi nước.

Do đó, mặc dù Júnior là người bắt được cá, cả nhóm vẫn coi thành tích này là chiến thắng của tất cả mọi người.

Nhóm người chụp ảnh cùng con cá pirarucu bắt được ở sông Teles Pires, thuộc tỉnh Mato Grosso. Ảnh: Felipe Rossetto

"Chúng tôi gần như không thể kéo nó ra khỏi sông. Nó thực sự là một con quái vật", doanh nhân kiêm ngư dân Felipe Rossetto nhận xét.

Ngoài Júnior và Felipe, Vilson Rossetto, cha của Felipe và Lucas Cambrussi, một nhân viên của Cảnh sát Khoa học Santa Catarina, người lần đầu tiên tham gia chuyến đi câu cá, cũng góp mặt trong chuyến đi này.

Theo ước tính của ngư dân, trọng lượng của con cá nằm trong khoảng từ 170 đến 200 kg.

Phương Linh (t/h)