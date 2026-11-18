Mô hình không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bên cạnh đó, còn tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ nhau trên biển, hướng đến nghề cá an toàn và phát triển bền vững.

Nhiều tàu cá của ngư dân phường Bình Thuận đang neo đậu tại cảng cá Phan Thiết.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Tại Cảng cá Phan Thiết (phường Phan Thiết), trước mỗi chuyến biển, ông Lê Văn Hai, chủ tàu cá BTh 98718 TS, ngư dân phường Bình Thuận, thường xuyên nhắc nhở thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Ở tuổi 60, dù không còn trực tiếp theo tàu đánh bắt, ông Hai vẫn quan tâm sát sao đến hoạt động của phương tiện và ý thức của người lao động.

Là thành viên mô hình “Ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn”, ông Hai hiểu rằng việc tuân thủ pháp luật không chỉ là trách nhiệm của mỗi chủ tàu, thuyền viên mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn và hiệu quả của từng chuyến biển.

Vợ chồng ông Hai được cán bộ phường Bình Thuận (giữa) tuyên truyền về IUU tại Cảng cá Phan Thiết. Ảnh: Kiều Hằng.

“Dù không còn trực tiếp lên tàu đánh bắt, nhưng tham gia mô hình giúp tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản. Thực hiện đúng quy định sẽ góp phần bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro và giúp hoạt động khai thác ổn định hơn”, ông Hai chia sẻ.

Cùng tham gia mô hình, ông Trần Công Đình, chủ tàu cá LĐ 95939 TS, cho biết, thông qua hoạt động tuyên truyền trực tiếp của cán bộ phường và tổ dân phố, nhận thức của chủ tàu, thuyền trưởng và người lao động về chống khai thác IUU ngày càng được nâng lên.

Thiếu tá Bùi Quang Nam (Công an phường Bình Thuận) - Tổ trưởng mô hình, cho biết, mô hình “Ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn” được thành lập vào tháng 7/2026 với 15 thành viên là ngư dân, người có uy tín trong cộng đồng.

Ngay sau khi ra mắt, các thành viên đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về chống khai thác IUU, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của ngư dân để kịp thời hỗ trợ, không để phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Thiếu tá Bùi Quang Nam (Công an phường Bình Thuận) - Tổ trưởng mô hình “Ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn” tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU.

“Chúng tôi trực tiếp gặp gỡ, nhắc nhở ngư dân về thời hạn giấy phép, việc chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản. Đến nay, các tàu cá thuộc phường Bình Thuận chưa ghi nhận phương tiện nào vi phạm quy định IUU”, ông Nam cho hay.

Gắn khai thác thủy sản với phát triển bền vững

Dù không giáp biển, phường Bình Thuận hiện có 127 tàu cá, trong đó 30 tàu có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Ngư dân tập trung chủ yếu tại hai tổ dân phố Văn Thánh và Phú Tài, có truyền thống gắn bó với nghề khai thác thủy sản.

Từ khi mô hình được thành lập, các thành viên không chỉ nhắc nhở nhau chấp hành quy định pháp luật mà còn chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ khi gặp khó khăn trên biển. Sự liên kết giữa các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân từng bước được củng cố, tạo thêm điểm tựa để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.

Ngư dân phường Bình Thuận còn liên kết với các ngư dân khác tạo thành tổ hợp tác hỗ trợ nhau trên biển.

Ông Trần Công Đình cho biết, tham gia mô hình giúp ông và các thành viên có điều kiện trao đổi thông tin thường xuyên, hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác.

“Anh em đi biển thường xuyên liên lạc, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Có sự đồng hành như vậy, chúng tôi cũng yên tâm hơn khi vươn khơi, bám biển”, ông Đình nói.

Ngư dân đánh bắt hải sản trên biển. Ảnh: Đỗ Hữu Tuấn.

Với gia đình ông Đình, duy trì hoạt động khai thác ổn định không chỉ bảo đảm sinh kế mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Mỗi chuyến biển, tàu cá của gia đình đạt sản lượng khoảng 7-15 tấn hải sản, tạo việc làm cho 14 lao động, với thu nhập từ 17-30 triệu đồng/người/tháng. Đây là nguồn thu nhập quan trọng, góp phần ổn định đời sống các gia đình gắn bó với nghề biển.

Theo UBND phường Bình Thuận, địa phương xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của ngành thủy sản. Theo đó, phường tập trung thực hiện nghiêm các quy định quản lý tàu cá.

Phân loại hải sản sau khi cập cảng. Ảnh: Đỗ Hữu Tuấn.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết, với mô hình “Ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn” chính quyền và lực lượng chức năng giữ vai trò quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ, nhưng hiệu quả chống khai thác IUU phụ thuộc trước hết vào ý thức và hành động của mỗi ngư dân.

Thời gian tới, phường Bình Thuận tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản. Qua đó, từng bước hình thành ý thức khai thác có trách nhiệm trong cộng đồng, ngăn chặn vi phạm IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững sinh kế lâu dài cho người dân.

Từ những chuyển biến trong nhận thức đến sự đồng hành giữa các chủ tàu, mô hình “Ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn” của phường Bình Thuận đang góp phần xây dựng cộng đồng ngư dân đoàn kết, trách nhiệm. Đây cũng là nền tảng để địa phương phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.