Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển

Đoạn clip ghi lại cho thấy người ngư dân đang giằng co với con bạch tuộc mà các xúc tu của nó bám chặt lấy toàn bộ đầu anh ta ở ngoài khơi bờ biển Mexico.

Vụ việc xảy ra ngoài khơi thị trấn cảng Progreso và được đăng tải trực tuyến vào 23/9.

Trong giây lát, tưởng chừng như người đàn ông đã kéo được con bạch tuộc ra nhưng con vật bám chặt hơn và bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Thậm chí có lúc sinh vật này bám chặt vào mũi, miệng và thậm chí cả mắt của người ngư dân.

Con bạch tuộc hút chặt lấy toàn bộ khuôn mặt của người ngư dân. Ảnh: Harrisons

Người bạn tiếp tục cười trong khi quay lại cảnh người đàn ông cố gắng thoát khỏi con vật hung dữ. Sau vài giây căng thẳng, cuối cùng con bạch tuộc cũng buông lỏng hàm răng và người đàn ông đã thoát khỏi con vật.

Nhưng thay vì ném nó trở lại biển, anh ta lại quăng nó xuống sàn tàu. Người đàn ông kể lại với phóng viên rằng anh cảm thấy như thể mình đang nghẹt thở.

Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau khi một ngư dân ở Philippines buộc phải dùng dùi cui đánh con bạch tuộc khi nó bắt đầu hút vào mặt.

Ngư dân Jesser Cervantes đang câu cá ngoài khơi đảo Puerto Princesa ở Palawan, Philippines, thì kéo lên được một sinh vật biển hung dữ.

Đoạn clip cho thấy người ngư dân đang ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ và cố gắng hết sức để gỡ con bạch tuộc ra khỏi mặt mình vào ngày 10/7.

Ngư dân này nói với truyền thông địa phương: "Con bạch tuộc mà tôi bắt được rất khó thuần phục. Nó suýt nữa đã cắn rách mặt tôi".