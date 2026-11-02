Ngư dân bắt được con cá thu khổng lồ nặng 134kg trên biển

Một tàu đánh cá trở về từ vùng biển ngoài khơi thị trấn Taoluo, huyện Donggang, thành phố Rizhao, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, đã cập cảng vào ngày 25/10 với một con cá thu Tây Ban Nha khổng lồ quý hiếm nặng 134 kg, thu hút đông đảo người dân đến cảng cá, theo tờ Dazhong Daily, một phương tiện truyền thông địa phương ở Sơn Đông.

Con cá dài 2,46 mét và nặng 134 kg, theo số liệu đo được tại cảng.

Con cá thu khổng lồ nặng 134 kg. Ảnh: Sohu

Các ngư dân kỳ cựu gọi đây là một cảnh tượng hiếm có. Ông Wang Weijun, một ngư dân kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm trên biển, cho biết cá thu Tây Ban Nha đánh bắt ở vùng biển ven bờ thường chỉ nặng vài kg đến vài chục kg.

Một con cá khổng lồ nặng hơn 100 kg sẽ cần phải phát triển tự nhiên trong hơn một thập kỷ, ông nói.

Loài cá này là cá thu Tây Ban Nha thân dẹt (bian ba), còn được người dân địa phương đặt biệt danh là "cá thu cổ ngắn". Rất ít con sống sót và phát triển đến kích thước như vậy trước khi hoàn thành thành công hành trình di cư, khiến chúng trở thành một loài cá quý hiếm và ít khi được nhìn thấy ở vùng biển ven bờ, ông Wang nói.

Con cá thu khổng lồ này cũng tạo ra những câu chuyện cười trên mạng xã hội, một số cư dân mạng đùa rằng một con cá thu Tây Ban Nha khổng lồ như thế này có thể chiếm được cảm tình của bất kỳ ông bố vợ nào ở Sơn Đông.

Lời bông đùa này dựa trên một truyền thống địa phương ở Sơn Đông là tặng cá thu Tây Ban Nha tươi cho người lớn tuổi, đặc biệt là bố vợ, vào mùa xuân. Cá càng to thì món quà càng được coi là tốt. Cư dân mạng nói đùa rằng một con cá thu khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ khiến ngay cả ông bố vợ khó tính nhất cũng phải vui mừng.