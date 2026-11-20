Ngày 17/11, người dân tại một ngôi làng ven biển ở Lombok, Indonesia, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp khi các ngư dân đưa phần đầu của một con cá mập khổng lồ lên bờ sau chuyến đánh bắt trên biển.

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy 4 người đàn ông đang khiêng phần đầu con cá mập dọc bãi biển, trong khi nhiều người dân địa phương tập trung xung quanh để quan sát. Do kích thước và trọng lượng quá lớn, nhóm ngư dân phải buộc phần đầu con vật vào hai thân tre nhằm phân bổ sức nặng, giúp việc di chuyển dễ dàng hơn.

Theo các chuyên gia về sinh vật biển, con vật được xác định là cá mập 6 mang mũi cùn. Loài cá mập này có thể đạt chiều dài hơn 4,5m và nặng tới 90kg.

Hình ảnh gây kinh ngạc, nhiều người tưởng là sản phẩm AI

Kích thước bất thường của phần đầu cá mập khiến đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đại diện Dự án Hiu, một sáng kiến bảo tồn tại địa phương, thừa nhận hình ảnh có thể khiến người xem nghi ngờ tính xác thực.

Người phát ngôn của dự án cho biết họ không ngạc nhiên nếu có người cho rằng đoạn video được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định hình ảnh ghi lại một con cá mập 6 mang mũi cùn thực sự bị tàu đánh cá tại Indonesia bắt được.

Cá mập 6 mang mũi cùn là loài sinh vật biển bí ẩn, thường sinh sống ở những vùng nước sâu hàng nghìn mét dưới mặt biển. Chính vì vậy, việc loài cá này xuất hiện trong hoạt động đánh bắt của ngư dân đã gây chú ý.

Loài cá mập sống ở vùng biển sâu từng xuất hiện gần bờ biển Mỹ

Không chỉ được ghi nhận tại Indonesia, cá mập 6 mang mũi cùn còn từng xuất hiện ở những khu vực nước nông hơn nhiều so với môi trường sống thông thường.

Vào tháng 5, một số cá thể thuộc loài này đã được phát hiện tại vùng biển chỉ cách bờ biển Mỹ khoảng 6m. Thông tin này thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, bởi cá mập 6 mang thường được biết đến là loài sinh sống ở tầng nước sâu.

Sau những ghi nhận bất ngờ về khả năng loài cá mập này quay trở lại vùng biển Salish, các nhà khoa học thuộc Thủy cung Seattle đã bắt đầu nghiên cứu để tìm hiểu thêm về chúng.

Theo kế hoạch, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành đo đạc, thu thập mẫu mô, chụp ảnh và gắn thẻ theo dõi lên các cá thể nhằm phục vụ quá trình tìm hiểu đặc điểm cũng như hoạt động của loài cá mập này.

Sự xuất hiện của con cá mập khổng lồ tại Indonesia tiếp tục thu hút sự chú ý đối với một loài sinh vật vốn ít được con người bắt gặp trong môi trường tự nhiên.

Nhóm ngư dân dùng hai thân tre khiêng phần đầu con cá mập khổng lồ dọc bãi biển ở Indonesia. Nguồn: Jam Press