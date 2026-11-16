Ngư dân bắt được cá khổng lồ nặng 70kg, kỷ lục trước đó còn gây kinh ngạc hơn

Mới đây, ngư dân chuyên nghiệp José Barros da Rocha Filho, 47 tuổi, bắt được một con cá pirarucu nặng 70kg tại khu vực đầm phá thuộc vùng sông Parnaíba, ở Uruçuí, phía nam bang Piauí, Brazil.

Pirarucu là loài cá đặc trưng của vùng Amazon, có thể dài hơn 2m và nặng trên 100kg. Tuy nhiên, tại lưu vực sông Parnaíba, loài cá này được xác định là sinh vật ngoại lai xâm hại.

Theo nhà sinh vật học Ana Ferreira, pirarucu không phải loài bản địa của khu vực này. Sự xuất hiện của chúng có thể gây mất cân bằng hệ sinh thái, vì vậy chính quyền cho phép đánh bắt để kiểm soát số lượng.

Hoạt động đánh bắt cá pirarucu tại khu vực được thực hiện quanh năm, không giới hạn hạn ngạch, với điều kiện tuân thủ các quy định hiện hành.

Dù đã có 35 năm kinh nghiệm, José Barros cho biết ông vẫn cảm thấy phấn khích và hồi hộp mỗi khi bắt được những con cá lớn. Để bảo đảm an toàn trong quá trình đánh bắt, ông thường đi cùng một người bạn.

Đáng chú ý, con cá nặng 70kg lần này chưa phải chiến lợi phẩm lớn nhất của José Barros. Theo ngư dân này, kỷ lục trong sự nghiệp của ông là một con cá pirarucu nặng khoảng 110kg.