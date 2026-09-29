Ngũ Chỉ Sơn đẩy nhanh công tác chuẩn bị Giải leo núi lần thứ I năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị và thành viên Ban tổ chức đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời rà soát các phần việc cần tiếp tục hoàn thiện trước ngày khai mạc.

Theo Ban tổ chức, đến 16 giờ 30 phút ngày 28/9, giải đã thu hút 220 vận động viên đăng ký tham gia. Trong đó, 186 vận động viên đã hoàn thành đăng ký và đóng phí đầy đủ theo quy định.

Giải leo núi Ngũ Chỉ Sơn lần thứ I năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10/2026.

Để bảo đảm giải được tổ chức an toàn, chu đáo, xã đang tập trung khảo sát, hoàn thiện sơ đồ cung đường; kiểm tra, khắc phục các vị trí có nguy cơ mất an toàn; bố trí các chốt trọng tài, công an, y tế, đoàn viên thanh niên và kiểm lâm dọc hành trình thi đấu.

Các điều kiện phục vụ lễ khai mạc, bế mạc và công tác tuyên truyền, quảng bá, BIB, cúp và kỷ niệm chương cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Song song với công tác chuyên môn, địa phương tiếp tục kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ sở lưu trú; xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn trên toàn tuyến; tổ chức vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, bố trí lực lượng tình nguyện viên và đánh dấu cung đường để hỗ trợ vận động viên trong quá trình thi đấu.

Đại diện các cơ quan, đơn vị và thành viên Ban tổ chức báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát tiến độ, chủ động phối hợp, hoàn thành từng phần việc theo đúng kế hoạch, trong đó đặt yêu cầu an toàn cho vận động viên và chất lượng tổ chức giải lên hàng đầu.

Ban Tổ chức cũng kêu gọi những người yêu thích thể thao, khám phá thiên nhiên và chinh phục thử thách sớm hoàn tất đăng ký, sẵn sàng bước vào hành trình thử sức bền, vượt qua giới hạn bản thân và chinh phục Ngũ Chỉ Sơn trong mùa giải đầu tiên.

Thời gian đăng ký tham gia Giải leo núi Ngũ Chỉ Sơn lần thứ I năm 2026 sẽ kết thúc vào ngày 30/9.