Ngọt ngào vị mía quê hương

Tôi nhớ những ngày cuối năm, khi gió mùa khẽ len qua những hàng cây, cánh đồng mía quê nhà bước vào mùa thu hoạch. Từ xa nhìn lại, ruộng mía xanh rì trải dài, những thân mía cao vút, thẳng tắp, lá vươn lên đón nắng. Mỗi khi gió thổi qua, cả cánh đồng xào xạc như đang thì thầm kể chuyện. Lá mía dài, khẽ chạm vào nhau, tạo nên thứ âm thanh mộc mạc mà thân quen. Giữa màu xanh bạt ngàn ấy, thấp thoáng bóng người nông dân đang thoăn thoắt chặt mía, gom thành từng bó lớn, chuẩn bị cho một mùa ngọt lành.

Những hàng mía xanh tốt, chắt chiu vị ngọt từ nắng và mảnh đất của quê hương.

Ngày nhỏ, tôi thường theo mẹ ra vườn mỗi khi mía đến kỳ thu hoạch. Mẹ chọn những cây vừa độ, thân chắc, đốt đều rồi dùng dao chặt sát gốc. Những tàu lá xào xạc va vào nhau trong gió, mùi đất ẩm quyện với mùi cỏ cây tạo thành hương vị rất riêng của đồng quê. Tôi thích nhất lúc mẹ róc lớp vỏ cứng bên ngoài, để lộ phần ruột trắng ngà, óng ánh. Những đường dao thoăn thoắt của mẹ khiến cây mía dài nhanh chóng trở thành từng khúc ngắn vừa tay. Tôi đứng bên cạnh, sốt ruột chờ được nhận phần của mình, đôi khi còn tranh thủ nhặt những mẩu mía vụn để nhấm nháp.

Có lẽ, trong ký ức của những đứa trẻ lớn lên ở quê, niềm vui đôi khi thật nhỏ bé. Khi ấy, quà bánh không nhiều, một khúc mía cũng đủ khiến lũ trẻ vui cả buổi. Chúng tôi ngồi bên hiên nhà, vừa ăn vừa kể chuyện trường lớp, thi nhau xem ai róc vỏ mía khéo hơn, ai tìm được khúc mía ngọt nhất. Tiếng cười giòn tan hòa cùng vị mía thanh mát, làm nên những buổi chiều bình yên mà sau này, dù đi đâu, tôi vẫn thường nhớ lại.

Mía còn là thức quà mẹ dành cho khách ghé thăm nhà. Người quê vốn quý nhau ở sự chân tình nên đôi ba khúc mía đặt trên chiếc đĩa nhỏ cũng đủ mở đầu một câu chuyện dài. Khách đến chơi, mẹ vừa róc mía, vừa hỏi han chuyện mùa màng, gia đình, cuộc sống. Những câu chuyện tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà cứ nối dài theo năm tháng. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của sự sẻ chia. Chỉ khi lớn lên, đi xa, tôi mới nhận ra vị ngọt của mía còn thấm vào cách người quê đối đãi với nhau, chân chất, hào sảng và đượm tình.

Cây mía gắn liền với nhịp điệu mùa màng và công sức của người nông dân. Từ khi xuống giống đến lúc trưởng thành, cây hấp thụ dưỡng chất từ đất, đón nắng, mưa để từng ngày vươn cao, tích tụ vị ngọt. Đằng sau những bó mía mộc mạc là bao ngày vun trồng, chăm sóc, chờ đợi đến ngày thu hoạch. Có mùa mía được giá, niềm vui hiện lên trong ánh mắt người trồng, cũng có mùa thời tiết không thuận, công sức cả năm chẳng được đền đáp như mong muốn. Bởi thế, vị ngọt thanh của mía không chỉ là món quà từ thiên nhiên, mà còn gợi nhắc về sự nhọc nhằn, bền bỉ và niềm hy vọng của những người gắn bó với ruộng đồng.

Tôi lớn lên, rời quê đi học, đi làm, quen với nhịp sống tất bật và những thức quà phong phú nơi phố thị. Mía vẫn có mặt ở các khu chợ, trên những chiếc xe hàng rong, bên quán nước ven đường. Người ta ép mía lấy nước, kết hợp với vài lát chanh hay chút quất để tạo nên thức uống giải khát giữa ngày oi nóng. Mía cũng được chế biến thành nhiều món ăn, thức uống khác nhau. Thế nhưng, đôi khi tôi vẫn nhớ cảm giác được cầm trên tay một khúc mía vừa chặt từ vườn nhà, tự tay bóc từng lớp vỏ và chậm rãi thưởng thức vị ngọt nguyên sơ.

Vị ngọt của mía hoà cùng tiếng cười trẻ nhỏ, gợi nhớ những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo.

Có những ngày trở về, tôi bắt gặp một bó mía dựng bên hiên hoặc những thân mía xanh được xếp ngay ngắn ngoài chợ. Hình ảnh ấy khiến lòng chợt chùng xuống, như có một cánh cửa ký ức vừa mở ra. Tôi nhớ bàn tay mẹ, nhớ khu vườn cũ, nhớ những buổi chiều lũ trẻ ngồi bên nhau nhấm nháp từng khúc mía. Thời gian đã đi qua, đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, khu vườn xưa cũng đổi khác, nhưng những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên, ngọt lành như thuở ban đầu.

Quê hương đôi khi chẳng cần hiện lên bằng những điều lớn lao. Chỉ một khúc mía giản dị cũng đủ gọi về cả miền thương nhớ. Vị ngọt ấy theo chúng tôi qua năm tháng, nhắc rằng, dù đi xa đến đâu, trong lòng mỗi người vẫn luôn có một miền quê để trở về.