Ngọt ngào hương vị vùng đất dứa Đồng Tháp

Để phát triển bền vững ngành hàng dứa, các xã chuyên canh dứa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chuẩn hóa và phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời hướng đến đầu tư chế biến sâu và công nghệ sau thu hoạch.

Dứa Đồng Tháp hiện được mua với giá từ 8.500-10.500 đồng/kg, nên người trồng dứa phấn khởi. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Dứa Đồng Tháp nổi tiếng bởi vị ngọt thanh. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Nhờ áp dụng đồng bộ các kỹ thuật thâm canh, người trồng dứa Đồng Tháp đạt năng suất bình quân 25-30 tấn/ ha. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Cai, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, bên ruộng dứa đang chờ thu hoạch. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Lãnh đạo UBND xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, thăm ruộng dứa của người dân. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Sản phẩm kẹo làm từ trái dứa Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Sản phẩm nước màu sản xuất từ nước của trái dứa dùng trong chế biến thực phẩm. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Bà Đặng Kim Hoàng (phải), chủ cơ sở kẹo dứa Hải Hậu, ở xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp giới thiệu kẹo dứa cho khách. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN