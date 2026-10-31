Ngông nghênh hay ngông ngênh: Từ nào đúng chính tả?

Ngông nghênh hay ngông ngênh đúng chính tả?

Để trả lời thẳng vào câu hỏi, cách viết đúng chính tả theo từ điển tiếng Việt là "ngông nghênh". Không có từ "ngông ngênh". Đây là một lỗi thường gặp do sự nhầm lẫn về âm tiết và quy tắc ghép vần.

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Vậy vì sao “ngông nghênh” đúng chính tả?

Trong tiếng Việt:

- Phụ âm đầu "ng" được dùng khi đứng trước các nguyên âm "a", "o", "ô", "ơ", "u", "ư". Ví dụ: ngả, ngón, ngô, ngợi, ngủ, ngữ.

- Phụ âm đầu "ngh" được dùng khi đứng trước các nguyên âm "i", "e", "ê". Ví dụ: nghiêng, nghe, nghênh.

Áp dụng quy tắc này vào từ "ngông nghênh":

- Tiếng "ngông" có nguyên âm "ô" đứng sau, do đó phải dùng phụ âm đầu "ng".

- Tiếng "nghênh" có nguyên âm "ê" đứng sau, do đó phải dùng phụ âm đầu "ngh".

Từ "ngông nghênh" là một tính từ, dùng để chỉ thái độ, cử chỉ của một người tỏ ra kiêu căng, tự phụ, coi thường người khác và thường đi kèm với sự thiếu tế nhị, bất lịch sự. Người ngông nghênh thường có vẻ ngoài vênh váo, hành động không đúng mực, không biết tôn trọng người đối diện hay hoàn cảnh xung quanh. Họ thường tự cho mình là hơn người, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác và có thể gây khó chịu cho những người xung quanh.

Từ này mang sắc thái tiêu cực, thể hiện sự đánh giá không tốt về tính cách hoặc hành vi của một người. Nó khác với sự tự tin, vốn là một phẩm chất tích cực. Người tự tin thể hiện năng lực và bản lĩnh một cách khiêm tốn, đúng mực, trong khi người ngông nghênh lại phô trương, khoe mẽ một cách thái quá.

Một vài ví dụ khi sử dụng từ “ngông nghênh”

- Anh ta có vẻ ngoài khá điển trai nhưng lại rất ngông nghênh, thường xuyên coi thường ý kiến của đồng nghiệp. - Miêu tả tính cách, thái độ.

- Dù mới đạt được chút thành công nhỏ, cậu bé đã tỏ ra ngông nghênh, không nghe lời khuyên bảo của người lớn. - Miêu tả hành vi, sự kiêu ngạo sớm.

- Cách ăn nói ngông nghênh của cô ấy khiến mọi người trong cuộc họp đều cảm thấy khó chịu. - Miêu tả cách giao tiếp.

- Chiếc xe thể thao mới của anh ta đỗ ngông nghênh giữa đường, gây cản trở giao thông. - Miêu tả hành động, cách thể hiện thiếu ý thức.

- Sau khi giành chiến thắng, đội bóng đã có những hành động ngông nghênh, khiêu khích đối thủ. - Miêu tả hành vi trong thể thao.

Tại sao có sự nhầm lẫn "ngông nghênh" và "ngông ngênh"?

Sự nhầm lẫn giữa "ngông nghênh" và "ngông ngênh" không phải là hiếm. Có nhiều yếu tố dẫn đến tình trạng này, chủ yếu liên quan đến ngữ âm và thói quen sử dụng ngôn ngữ.

Sự tương đồng về âm thanh: âm "ngh" và "ng" đôi khi có cách phát âm khá tương đồng hoặc bị lẫn lộn. Điều này khiến người nghe hoặc người nói dễ dàng bỏ qua sự khác biệt tinh tế giữa "nghênh" và "ngênh" khi viết.

Ngoài ra, có thể xuất phát từ việc người nói hoặc người viết không nắm vững quy tắc ghép phụ âm "ng" và "ngh".