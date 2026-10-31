Ngón tay Martinez biến dạng vĩnh viễn

Ngón áp út của Martinez không thể khép vào như bình thường.

Martinez vừa tiết lộ tình trạng bàn tay sau quyết định mạo hiểm tại World Cup 2026. Thủ môn 34 tuổi cho biết ngón tay bị gãy của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ngón áp út cũng biến dạng và anh không thể nắm chặt như trước.

Chấn thương xảy ra trong trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg mùa trước. Khi xem kết quả chụp X-quang, Martinez bật khóc vì nghĩ rằng cơ hội dự World Cup đã khép lại.

Tuy nhiên, HLV Lionel Scaloni vẫn động viên học trò. Ông nhắn tin khẳng định sẽ ủng hộ Martinez dù thủ môn này có thể góp mặt tại giải đấu hay không. Adidas sau đó sản xuất riêng một chiếc găng tay để giúp anh thi đấu.

Martinez quyết định không phẫu thuật. Anh phải quấn kín ngón tay khi ra sân và chỉ có thể cảm nhận bằng bốn ngón còn lại. Thậm chí, thủ môn Argentina không thể tập luyện với bóng đá thông thường. Anh sử dụng bóng chuyền trong các buổi tập cho đến trận tứ kết gặp Thụy Sĩ.

"Chấn thương ảnh hưởng đến tôi ở World Cup đến mức nào ư? Mười trên mười. Tôi gần như chỉ còn là một cái xác biết đi. Mỗi lần bàn tay chạm đất, tôi lại đau đến mức hoa mắt", Martinez kể trong cuộc phỏng vấn với podcast Los Edul.

Sau giải đấu, kết quả chụp X-quang cho thấy ngón tay của anh gãy làm đôi. Thủ môn này thừa nhận vẫn phải thi đấu trong đau đớn và cuối cùng sẽ cần phẫu thuật. Di chứng khiến bàn tay biến dạng vĩnh viễn.

Sau World Cup, Martinez chuyển từ Aston Villa sang Chelsea với mức phí 7,5 triệu bảng. Anh có 6 lần ra sân, giữ sạch lưới một trận và nhận 11 bàn thua.

Martinez hiện còn phải điều trị chấn thương hàm. Anh gãy xương hàm trong trận gặp Everton hôm 17/10, phải phẫu thuật và ban đầu được dự báo nghỉ vài tuần. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng thủ môn Argentina có thể trở lại sớm hơn dự kiến.

Highlights Everton 0-2 Chelsea Tối 17/10, Chelsea vượt qua chủ nhà Everton với tỷ số 2-0 tại vòng 7 Premier League 2026/27.