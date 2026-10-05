Ngổn ngang dự án chậm tiến độ trước cổng trường học
Kể từ khi vận hành chính quyền 2 cấp, tại nhiều địa phương, các nút thắt về GPMB, các dự án chậm tiến độ dần được tháo gỡ để sớm đưa các công trình vào khai thác. Tuy nhiên, cũng có dự án dù khởi công mới nhưng vẫn để xảy ra tình trạng chậm tiến độ như dự án đường trục xã Ngọc Hồi. Dù cả chiều dài tuyến chỉ hơn 600m nhưng hơn 1 năm đã qua, công trình vẫn dở dang.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ngon-ngang-du-an-cham-tien-do-truoc-cong-truong-hoc-420901.htm