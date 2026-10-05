Ngổn ngang dự án chậm tiến độ trước cổng trường học

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.