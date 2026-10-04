Ngọn lửa dưới chân Hoàng Liên Sơn: 77 năm một hành trình trọn niềm tin

Nhằm phát huy giá trị truyền thống lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, bố trí nguồn kinh phí bảo đảm đúng lộ trình. Trọng tâm là ban hành Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh” và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử theo từng năm và giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Lễ ra mắt công bố các công trình lịch sử Đảng của tỉnh.

Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai công tác lịch sử Đảng. Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản các công trình được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, gắn liền với các sự kiện chính trị quan trọng, ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và các ban, ngành, đoàn thể. Các công trình lịch sử Đảng bảo đảm tính Đảng, tính khách quan, khoa học, thống nhất với lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, đồng thời thể hiện rõ nét đặc thù, truyền thống lịch sử của từng địa phương, đơn vị. Nhiều công trình đã chú trọng tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm của địa phương, của ngành, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Tính đến ngày 1/7/2025, tỉnh đã hoàn thành nghiên cứu, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu (1945 - 2009), xuất bản năm 2009; Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập (18 tập); Bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu (2 tập), xuất bản năm 2024. Cùng với đó, có 21 công trình lịch sử truyền thống các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được xuất bản (đạt 36,4%); 6 công trình lịch sử đảng bộ cấp huyện (đạt 87,5%); 54 công trình lịch sử đảng bộ cấp xã (đạt 50,9%).

Đối với các công trình lịch sử Đảng cấp tỉnh, trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tích cực phối hợp chặt chẽ với Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và các cơ quan liên quan thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, tiêu biểu như: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu (1945 - 2009), Bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu (2 tập) và Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu (18 tập).

Cùng với công tác biên soạn, xuất bản, công tác giáo dục lịch sử Đảng được đặc biệt quan tâm. Các địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử Đảng đến cán bộ, đảng viên, học viên, học sinh bằng nhiều hình thức phù hợp. UBND tỉnh đã phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lai Châu (từ lớp 1 đến lớp 12), trong đó tích hợp sâu sắc nội dung lịch sử địa phương. Trường Cao đẳng tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị tiếp tục đưa nội dung lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Các trường phổ thông chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, tích hợp lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ tỉnh và địa phương vào môn Lịch sử, Giáo dục công dân, qua đó khơi dậy tính tích cực, sáng tạo, say mê học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng của thế hệ trẻ.

Các đại biểu nghe thuyết minh giới thiệu Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập, bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu 1949-2020, nhân Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (1/1/2004-1/1/2024).

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền lịch sử Đảng với nhiều hình thức phong phú thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị báo cáo viên. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số và trên các nền tảng mạng xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu duy trì đều đặn các tin, bài, phóng sự chuyên đề. Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin các ngành, địa phương đăng tải nhiều tin, bài, ảnh chất lượng về công tác lịch sử Đảng.

Tỉnh cũng quan tâm phát huy giá trị các công trình lịch sử, tiêu biểu như Di tích lịch sử - văn hóa bản Lướt và các phòng truyền thống, đón tiếp nhiều đoàn công tác trong, ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu. Việc tổ chức công bố, ra mắt, giới thiệu các công trình lịch sử mới xuất bản được thực hiện sâu rộng, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác lịch sử Đảng. Phương pháp nghiên cứu, biên soạn, thẩm định ở một số nơi còn lúng túng; nhiều công trình đã xuất bản chưa phát huy tối đa giá trị sử dụng.

Trước yêu cầu mới của việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới và đơn vị hành chính đặt ra những đòi hỏi mới đối với công tác lịch sử Đảng. Để nâng cao chất lượng công tác lịch sử Đảng trong giai đoạn tiếp theo, cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Tăng cường kết nối, chia sẻ và số hóa nguồn tư liệu lịch sử Đảng giữa Trung ương và địa phương; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng ở các cấp; rà soát, lập kế hoạch khai thác, tuyên truyền và phát huy giá trị các công trình đã xuất bản. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử Đảng trong toàn Đảng bộ và xã hội, nhất là thế hệ trẻ; nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.