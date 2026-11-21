Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương, địa phương và đại biểu quốc tế.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Lễ khai mạc được tổ chức trong không gian đặc biệt bên sông Sài Gòn thay cho sân vận động truyền thống. Sự kết hợp giữa cảnh quan sông nước, nghệ thuật biểu diễn, tinh thần thể thao và công nghệ hiện đại tạo nên điểm nhấn mới trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Với chủ đề “Khát vọng Vinh quang”, chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia biểu diễn, gồm hai chương chính: “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Vinh quang” được dàn dựng công phu, kết hợp giữa bản sắc văn hóa dân tộc và công nghệ trình diễn hiện đại.

Trong đó, chương “Những dòng sông hội tụ” tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam qua sáu cảnh diễn: “Giọt nguồn”, “Xuôi dòng”, “Khí phách”, “Hợp lưu”, “Đô thị bên sông” và “Vươn khơi”. Hình tượng dòng sông xuyên suốt chương trình, thể hiện sự kết nối giữa các vùng miền, những giá trị văn hóa và tinh hoa thể thao của cả nước.

Chương “Vươn vai Phù Đổng” mang đến không khí trẻ trung, sôi động, lấy hình tượng Thánh Gióng làm biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của các thế hệ vận động viên Việt Nam.

Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc, chương trình còn có những màn trình diễn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời như mô tô nước (Jetski), Flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn, patin... kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn.

Ngọn lửa truyền thống được rước từ khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, qua các địa danh lịch sử như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ và khu vực Ba Son trước khi tiến về sân khấu chính.

Ngọn lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X bừng sáng, biểu tượng cho ý chí, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục đỉnh cao của thể thao Việt Nam.

Tham gia hành trình rước đuốc có 36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn thể thao dự Đại hội, cùng 10 vận động viên tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh.

Các đội hình thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước, Flyboard và dù lượn góp phần tạo nên màn trình diễn kết hợp giữa thể thao, nghệ thuật và công nghệ.

Đoàn Thể thao Thanh Hóa tham gia diễu hành tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Ngọn đuốc được đưa về sân khấu chính để thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng chiến thắng của thể thao Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, 36 đoàn thể thao đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội tham gia diễu hành, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng và đạt thành tích cao nhất.

Đài lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X rực sáng bên dòng sông Sài Gòn, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trong đêm khai mạc.

Đoàn Thể thao Thanh Hóa dự Đại hội với 483 thành viên, trong đó có 386 VĐV, tranh tài ở 31 môn, đặt mục tiêu giành 44 đến 47 HCV.

Từng 8 lần lọt tốp 7 toàn quốc, trong đó có 3 kỳ liên tiếp xếp thứ tư (2014–2022), Thanh Hóa quyết tâm duy trì vị thế trước sự cạnh tranh ngày càng lớn sau sáp nhập các địa phương.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương phối hợp tổ chức. Không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện và thành tích thi đấu, Đại hội còn góp phần phát hiện, tuyển chọn những tài năng xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia hướng tới những đấu trường quốc tế.