‘Ngon’ chỉ giúp thăng hoa, ‘sạch’ mới là yếu tố sống còn

Tình trạng ngộ độcthực phẩm tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ và diễn biến phức tạp.Trong đó, chiếm tỷ lệ cao hơn là số vụ ngộ độc tập thể với quy mô lớn (trên 30người mắc).

Dữ liệu từ Bộ Y tế chohay trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm làm1.958 người mắc và 10 người tử vong, tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Ngộ độc thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của xã hội. Ảnh: Internet

Số vụ ngộ độc đượcghi nhận tập trung ở bếp ăn tập thể và suất ăn học đường; thức ăn đường phố vàhàng quán kinh doanh nhỏ lẻ; sàn thương mại điện tử…

Gần đây nhất là vụngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra vào tháng 10/2026 tại Quảng Ngãi (bánh mìBà Được) với số người nhập viện cấp cứu lên đến 55 trường hợp.

Quyền lực tối cao của an toàn vệ sinh thực phẩm trongkinh doanh

Trong ngành kinhdoanh ẩm thực (F&B), an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là một tiêu chuẩnkỹ thuật, nó còn có quyền lực quyết định sự sống còn của một thương hiệu. Thựctế trong nhiều năm qua đã chứng minh cho nhận định này

Bất kể bạn có baonhiêu năm để xây dựng thương hiệu, chỉ cần một vụ ngộ độc thực phẩm, trong tíchtắc bạn có thể “trắng tay”. Quyền lực "sinh sát" này đã được chứngminh qua rất nhiều bài học xương máu trên thị trường. Pate Minh Chay hoàn toànbiến mất khỏi thị trường kể từ năm 2020, là một minh chứng thực tế.

Tuy không sụp đổ hoàn toàn nhưng làn sóng tẩy chay củangười tiêu dùng và sự quay xe của các chuỗi siêu thị lớn (như Kingfoodmart,Tara Mart...) sau cuộc khủng hoảng bị tố giết mổ và đưa ra thị trường thịt heo nhiễm bệnh vào cuối tháng 5/2025 củaC.P. Việt Nam (cơ sở Sóc Trăng), đã khiến con sốdoanh thu của doanh nghiệp sụt giảm tới17%, và mất gần 1 năm tiếp theo để giải quyết “dư âm” từ phía người tiêu dùng.

Cho thấy, kháchhàng có thể bỏ qua một sự chậm trễ, một món ăn chưa ngon nhưng không bao giờ thỏahiệp với an toàn vệ sinh thực phẩm là thứ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của cánhân và gia đình họ.

Nhất là ở thời đạithuật toán “vô tình”, trong nhiều trường hợp hành vi tẩy chay thương hiệu“nhanh như chớp” của khách hàng khiến cho doanh nghiệp có muốn trở tay cũngkhông kịp.

Ngon chỉ mua được cảm xúc, sạch mới là sự sống còn

Quan điểm "sạch"là yếu tố sống còn quyết định sự tồn tại của thương hiệu đã khiến các đanh nghiệp kinh doanh ngànhhàng thực phẩm (F&B) hiện nayxemchi phí đầu tư vào quy trình "sạch" là khoản bảo hiểm bắt buộc cho sựsống còn của thương hiệu.

Doanh nghiệp đã triểnkhai nhiều động thái siết chặt kiểm soát và ứng phó kịp thời: Tăng cường kiểmsoát nguồn cung; tuân thủ truy xuất nguồn gốc; tăng cường trách nhiệm pháp lývà cộng đồng…

Ngon chỉ mua được cảm xúc, sạch mới là sự sống còn. Ảnh: Internet

Cùng với các chỉ đạosiết chặt từ cơ quan quản lý như: Tái cấu trúc quản lý; Chuyển mạnh từ tiền kiểmsang hậu kiểm; Chỉ đạo khẩn cấp tại cơ sở khi có vi phạm; Đặc biệt là đề xuấttăng mức phạt lên đến hàng tỷ đồng… Đồng thời với sự nâng cao ý thức của ngườidân, hy vọng tình trạng ngộ độc thực phẩm trong thời gian tới có thể được kiểmsoát chặt chẽ hơn.