Ngôi vương vốn điều lệ ngành ngân hàng đang thay đổi thế nào?

Cuộc đua tăng vốn điều lệ trong ngành ngân hàng diễn ra với nhiều hình thức như phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong nhóm này, Techcombank vừa công bố hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 70.862 tỷ đồng lên 106.294 tỷ đồng sau khi phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức. MB và VPBank cũng lần lượt nâng vốn lên 100.688 tỷ đồng và 100.000 tỷ đồng sau các đợt phát hành cổ phiếu trong năm nay.

Cuộc đua tăng vốn tiếp tục nóng, Techcombank chính thức trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất.

BIDV đã hoàn tất đợt tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, đưa vốn lên 77.782 tỷ đồng. HDBank cũng được NHNN sửa đổi giấy phép, ghi nhận vốn điều lệ mới hơn 65.068,5 tỷ đồng. Agribank được bổ sung 9.525 tỷ đồng trong năm 2026, nâng vốn điều lệ lên 61.163,6 tỷ đồng.

SHB đã hoàn tất phát hành cổ phiếu theo phương án được NHNN chấp thuận, đưa mức vốn sau phát hành lên 53.442 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SeABank cũng đã hoàn tất kế hoạch tăng vốn, được NHNN chấp thuận nâng vốn điều lệ từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng.

Bên cạnh các trường hợp đã hoàn tất phát hành, một số ngân hàng đã được NHNN chấp thuận phương án tăng vốn nhưng chưa hoàn tất toàn bộ thủ tục. Vietcombank được chấp thuận phát hành riêng lẻ tối đa 543 triệu cổ phiếu, tương ứng 5.431 tỷ đồng theo mệnh giá. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 83.557 tỷ đồng lên 88.988 tỷ đồng.

MSB được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên tối đa 37.440 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, ngân hàng còn có kế hoạch tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 46.800 tỷ đồng trong giai đoạn tiếp theo.

Vietbank cũng được chấp thuận tăng vốn tối đa gần 4.779 tỷ đồng qua ba hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.

Ngoài ra, ABBank được NHNN chấp thuận phương án tăng vốn tối đa hơn 10.765 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP. OCB được chấp thuận tăng vốn tối đa gần 3.995 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu; BVBank được chấp thuận tăng tối đa 3.504 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.

Các ngân hàng đã hoàn tất tăng vốn hoặc được NHNN chấp thuận phương án tăng vốn trong năm 2026

Nguồn: Người Đưa Tin tổng hợp.

Nhóm các ngân hàng mới có kế hoạch tăng vốn, VietinBank dự kiến phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại của năm 2023 và 2024. Tổng giá trị theo mệnh giá của hai cấu phần này có thể vượt 28.000 tỷ đồng.

Vietcombank ngoài phương án phát hành riêng lẻ đã được NHNN chấp thuận còn có kế hoạch phát hành hơn 1,068 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. BIDV cũng có kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, hướng tới nâng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. MB cũng có phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn lên khoảng 102.687 tỷ đồng. HDBank dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu, bổ sung thêm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

MSB đang triển khai phương án chào bán 936 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về tối đa 9.360 tỷ đồng. Trong khi đó, Agribank dự kiến tiếp tục được bổ sung 20.165 tỷ đồng vốn điều lệ trong năm 2027 theo chủ trương của Chính phủ.

Theo các ngân hàng, việc tiếp tục bổ sung vốn được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho các ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động, đáp ứng yêu cầu an toàn vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.