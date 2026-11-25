Vừa qua, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc (Tuyên Quang) chính thức khánh thành và đã được bàn giao cho địa phương.

Công trình được xây dựng từ nguồn tài trợ khoảng 100 tỉ đồng của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, nhà sáng lập Trường Marie Curie (Hà Nội).

Ông từng được vinh danh tại WeChoice Awards 2024 với danh hiệu Đại sứ truyền cảm hứng nhờ những hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng lũ Làng Nủ.

Toàn cảnh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc. Ảnh: Nhật Linh

Tại buổi lễ, thầy Khang trao biểu tượng chìa khóa, đánh dấu việc chuyển giao công trình cho địa phương và mong muốn ngôi trường mới sẽ giúp học sinh có thêm cơ hội học tập và phát triển.

Theo thầy, ngoài cơ sở vật chất khang trang thì chất lượng giáo dục và tương lai của học sinh Mèo Vạc còn phụ thuộc vào sự tận tụy của đội ngũ giáo viên cùng tinh thần nỗ lực của các em.

Ngôi trường được xây dựng trên khu đất rộng gần 3ha, kết hợp kiến trúc hiện đại với những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào địa phương.

Cách thiết kế độc đáo này tạo nên không gian học tập vừa tiện nghi, vừa hài hòa với cảnh quan miền núi.

Các hạng mục trong trường được đặt tên theo Thăng Long tứ trấn, gồm cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục và khu ký túc xá Kim Liên.

Bên cạnh kiến trúc, nhiều chi tiết truyền thống cũng được đưa vào thiết kế như hình ảnh nhà người Mông, mái ngói âm dương, hành lang gạch đỏ và hàng sa mộc, tạo sự gần gũi với văn hóa bản địa.

Về cơ sở vật chất, công trình có 40 phòng học cùng 2 phòng thực hành, thư viện, hội trường và nhà thể chất.

Khu vực ngoài trời được bố trí sân thể thao, đáp ứng nhu cầu song song giữa học tập và rèn luyện của học sinh.

Khu kí túc xá đảm bảo điều kiện sinh hoạt của các em học sinh. Ảnh: Nhật Linh

Hai tòa nhà ký túc xá được xây dựng riêng biệt cho học sinh nam và nữ, với tổng sức chứa khoảng 700 em, nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho học sinh ở xa trường.

Khu nhà ăn có diện tích khoảng 800m2, đủ khả năng phục vụ từ 200-300 người trong cùng thời điểm.

Cùng với đó, khu nhà công vụ dành cho giáo viên được bố trí 12 phòng đôi phục vụ nhu cầu lưu trú.

Trong đó, cả hai tòa ký túc xá đều được trang bị hệ thống nước nóng, các khu vệ sinh, giặt phơi và nhà ăn cũng được bố trí phục vụ sinh hoạt nội trú.

Hành trình gắn bó giữa thầy Nguyễn Xuân Khang, Trường Marie Curie và Mèo Vạc đã được khởi đầu từ năm 2021.

Trong đó, hoạt động trồng cây sa mộc tại địa phương là một trong những dấu mốc đầu tiên của chặng đường.

Sau đó, nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh vùng cao, trao tặng sách vở và đồ dùng học tập.

Từ những chương trình ý nghĩa này, ý tưởng xây dựng một ngôi trường mới dần được hiện thực hóa.

Năm học này, Trường Marie Curie (Mèo Vạc) đã tuyển sinh gần 500 học sinh, phục vụ 1.000 em, công trình được kỳ vọng cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh nơi đây.