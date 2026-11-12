Ngôi trường ở vùng khó nhiều năm dẫn đầu thể thao học đường

Đội tuyển đẩy gậy của Trường THPT Lộc Thành

Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động

Đó là Trường THPT Lộc Thành, nằm trên địa bàn xã Bảo Lâm 3 - xã thuộc khu vực III với khoảng 33.000 dân, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 32%. Dù đóng chân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, nhiều năm qua, Trường THPT Lộc Thành luôn đạt thành tích nổi bật trong công tác giáo dục của tỉnh. Năm học 2026 - 2027, trường có hơn 1.100 học sinh, trong đó học sinh DTTS chiếm trên 20%, chủ yếu là con em đồng bào K’ho tại địa phương. “Điểm mạnh của trường trong nhiều năm qua là chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh. Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động TDTT bài bản”, ông Nguyễn Hoàng Vũ - Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thành cho biết.

Dù cơ sở vật chất còn hạn chế, trường vẫn tận dụng diện tích hiện có để xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và các khu vực tập luyện thể thao. Bên cạnh hoạt động ngoại khóa, trường còn thường xuyên tổ chức các giải đấu cấp trường, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện thể chất và phát triển năng khiếu.

Đến nay, trường đã thành lập nhiều câu lạc bộ (CLB) thể thao, thu hút đông đảo học sinh tham gia như: bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, aerobic, vovinam, võ cổ truyền, đẩy gậy, kéo co, chạy cà kheo, bắn nỏ, bắn ná... Các CLB chủ yếu do giáo viên trong trường trực tiếp hướng dẫn. Nhiều thầy giáo còn chủ động tìm hiểu, học hỏi những môn thể thao mới để truyền dạy cho học sinh. Nhờ đó, học sinh các CLB đã đạt nhiều thành tích tại các giải đấu, mang về nhiều huy chương cho nhà trường.

Đội tuyển kéo co của THPT Lộc Thành giành nhiều thành tích tại các giải thể thao học đường trong tỉnh

Phong trào TDTT của trường nhiều năm qua luôn nhận được sự đồng hành của Hội phụ huynh học sinh, từ hỗ trợ tinh thần đến vật chất. Nhà trường cũng tích cực vận động xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tài trợ cho các hoạt động thể thao. Đặc biệt, nhiều cựu học sinh dù đang học đại học ở xa vẫn tranh thủ trở về trường, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm thi đấu với các thế hệ sau. “Đây là những nguồn động viên thiết thực, giúp nhà trường duy trì phong trào TDTT học đường và đạt nhiều thành tích trong những năm qua”, ông Vũ cho biết.

Thành tích ấn tượng

Nhiều năm qua, Trường THPT Lộc Thành liên tục đạt thành tích nổi bật trong các phong trào TDTT của ngành giáo dục Lâm Đồng.

Năm 2024, trường giành giải Nhất toàn đoàn khối THPT tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2020 - 2024. Năm 2025, trường tiếp tục giành giải Nhất toàn đoàn khối THPT tại Đại hội TDTT ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng, với 61 huy chương, gồm 28 huy chương Vàng (HCV), 13 huy chương Bạc (HCB) và 20 huy chương Đồng (HCĐ). Năm 2026, tại Đại hội TDTT ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, trường tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khối THPT với 51 huy chương, gồm 23 HCV, 13 HCB và 15 HCĐ, đạt 728 điểm.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Lộc Thành trên bục nhận cờ Nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT ngành giáo dục Lâm Đồng lần thứ I - 2026

Điểm đáng chú ý là Trường THPT Lộc Thành hiện dẫn đầu nhiều trường học trong tỉnh ở các môn thể thao dân gian như: cà kheo, bắn nỏ, bắn ná, đẩy gậy, kéo co...

Để duy trì thành tích qua nhiều năm, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng kế cận. Học sinh lớp 10 được tạo điều kiện tham gia tập luyện, thi đấu cùng các anh chị lớp trên. Quá trình rèn luyện và cọ xát giúp các em tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng tiếp nối khi các thế hệ học sinh đi trước tốt nghiệp. Đây cũng là cách để các đội tuyển luôn duy trì lực lượng ổn định, giữ vững thành tích thể thao của nhà trường qua từng năm học.