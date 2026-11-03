Ngôi trường ngoại thành ứng dụng công nghệ AI vào dạy môn Toán

Học sinh THPT Hoài Đức A tham gia học Toán bằng công nghệ AI.

Trong kỷ nguyên số, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước thay đổi cách con người tiếp cận tri thức, mở ra những phương thức học tập và làm việc hiệu quả hơn. Trước những chuyển biến ấy, giáo dục cũng chủ động đổi mới để thích ứng với yêu cầu của thời đại, đưa công nghệ vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức.

Hòa chung xu thế đó, Tổ Toán - Tin Trường THPT Hoài Đức A, xã Hoài Đức (Hà Nội) đã tổ chức thành công chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào Toán học trong kỷ nguyên số”; qua đây góp phần mở ra những góc nhìn mới về khả năng vận dụng AI trong dạy và học môn Toán.

Nhiều kiến thức thú vị đã được thảo luận, trao đổi trong chương trình chuyên đề.

Toán học cấp THPT bao gồm nhiều nội dung phức tạp như hàm số, hình học không gian, xác suất thống kê hay tích phân. Đối với nhiều học sinh, đây là những rào cản lớn gây ra tâm lý e ngại. Sự xuất hiện của các công cụ AI tạo sinh và hệ thống học máy giúp mô phỏng, trực quan hóa các mô hình toán học một cách sinh động.

Thay vì chỉ nhìn vào hình vẽ phẳng trên bảng đen, học sinh giờ đây có thể tương tác với các biểu đồ không gian ba chiều, quan sát sự biến đổi của đồ thị hàm số theo thời gian thực nhờ các ứng dụng tích hợp AI. Bên cạnh đó, ý nghĩa lớn nhất của AI trong lớp học Toán là khả năng cá nhân hóa lộ trình học tập. Mỗi em có một năng lực tư duy và tốc độ tiếp thu khác nhau.

Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi.

Hệ thống AI có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh qua các bài kiểm tra ngắn, từ đó tự động điều chỉnh mức độ bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Nhờ vậy, những em yếu có thêm thời gian củng cố kiến thức nền tảng, trong khi học sinh khá giỏi được thử thách với những bài toán tư duy bậc cao, đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau.

Buổi chuyên đề đã để lại những dấu ấn ý nghĩa trong lòng thầy cô và học sinh, góp phần khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo của Trường THPT Hoài Đức A trong kỷ nguyên số. Những thông tin được chia sẻ sẽ là cơ sở để thầy cô tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời giúp các bạn học sinh chủ động hơn trong việc tiếp cận tri thức, nhận thức được trách nhiệm của bản thân khi tiếp cận công nghệ.

Lãnh đạo nhà trường khen thưởng các em có thành tích xuất sắc.

Mong rằng mỗi học sinh của Trường THPT Hoài Đức A sẽ trở thành một người dùng công nghệ thông minh, biết khai thác AI đúng mục đích, có chọn lọc và trách nhiệm, để công nghệ thực sự trở thành công cụ hỗ trợ hành trình chinh phục tri thức. Đó sẽ là một cấu phần quan trọng để làm nên chất lượng của ngôi trường năm nay tròn 60 năm tuổi (1966-2026).