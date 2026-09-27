Ngôi trường mới xây gần 250 tỷ đồng ở Hà Nội, 100% học sinh đỗ lớp 10 công lập

Trường THCS Hoàng Mai được thành lập năm 2021 và xây mới, đưa vào sử dụng từ đầu năm 2026. Trường có diện tích 9.750m², kinh phí đầu tư gần 250 tỷ đồng, nay thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Công trình gồm khối lớp học, khối hiệu bộ, tầng hầm, sân chơi - bãi tập, bể bơi, nhà đa năng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị trường học và các hạng mục phụ trợ.

Trường THCS Hoàng Mai là trường công lập ở khu vực quận Hoàng Mai cũ. Sau 5 năm thành lập, trường tuyển sinh trên toàn thành phố. Ngày 30/6/2026, trường được Sở GD-ĐT Hà Nội công nhận là cơ sở giáo dục chất lượng cao, trở thành một trong 18 trường THCS công lập chất lượng cao của thành phố. Từ năm học 2026-2027, trường tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Chu Thị Xuân Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai cho hay, trường có 95 phòng, bao gồm các phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc... Hiện nay, trường có hơn 1.100 học sinh với 32 lớp.

Sĩ số mỗi lớp khoảng 35 học sinh. Trong 2 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh đỗ lớp 10 công lập của trường đều đạt 100%. Trong đó, nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập có điểm chuẩn cao. Điểm trung bình xét tuyển năm 2026 đạt 25,64/30.

Năm học 2025-2026, 83 học sinh của trường có tổng cộng 154 lượt đỗ lớp 10 chuyên.

Học sinh của trường cũng đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Riêng năm học 2025-2026, trường có 2 giải Nhất ở môn Vật lý và Sinh học. Bà Hường cho rằng đội ngũ giáo viên, trong đó phần lớn là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, góp phần vào kết quả trên.

Hiện, trường có 54 cán bộ quản lý và giáo viên, trong đó 35 người thuộc biên chế, số còn lại là giáo viên hợp đồng. Có 18 người có trình độ thạc sĩ, chiếm hơn 33%.

Bà Hường cho biết, từ năm học này, học sinh lớp 6 của trường được tuyển sinh qua kỳ thi đánh giá năng lực. Với 280 học sinh trong lứa tuyển sinh mới, trường đặt mục tiêu có 150-200 em đạt giải học sinh giỏi thành phố và 300-400 lượt đỗ vào các trường, lớp chuyên.

Hình ảnh các phòng chức năng: Stem, âm nhạc, mỹ thuật, thư viện... của trường THCS Hoàng Mai.

Song song với việc nâng cao chất lượng dạy học, Trường THCS Hoàng Mai cũng xác định đẩy mạnh các hoạt động, câu lạc bộ về STEM, Robotics, nghệ thuật...

Khu vực căng tin và nghỉ trưa bán trú của học sinh.

Trường có không gian thoáng, nhiều ánh sáng. Hành lang các lớp học được thiết kế mở, xen kẽ cây xanh.

Thạch Thảo