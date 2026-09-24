Ngôi trường mà con gái MC Quyền Linh từ chối theo học có gì đặc biệt?

Lọ Lem (Mai Thảo Linh) từng nhận thư trúng tuyển University of the Arts London (UAL) - Đại học Nghệ thuật London, một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, thay vì sang Anh du học, con gái MC Quyền Linh lựa chọn theo học ngành Cử nhân Kinh doanh tại RMIT Việt Nam.

Lọ Lem - con gái lớn nhà MC Quyền Linh.

Tháng 4/2024, thông tin Lọ Lem trúng tuyển University of the Arts London nhận được sự chú ý. Theo đó, cô nhận được thông báo trúng tuyển vào ngày 26/4. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo về nghệ thuật, thiết kế, thời trang và truyền thông sáng tạo tại London, Anh.

Tháng 4/2024, Lọ Lem trúng tuyển University of the Arts London nhưng cô đã từ chối theo học tại đây.

UAL không phải một trường đại học đơn lẻ theo mô hình truyền thống mà là một hệ thống gồm 6 trường thành viên, trong đó có những cái tên nổi tiếng như Central Saint Martins, London College of Fashion, London College of Communication, Chelsea College of Arts, Camberwell College of Arts và Wimbledon College of Arts. Theo thông tin của UAL, trường hiện có hơn 22.000 sinh viên và 6.000 nhân viên đến từ 130 quốc gia.

Đáng chú ý, UAL từng giữ vị trí thứ 2 thế giới về Art & Design trong bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2024. UAL cũng cho biết đây là cơ sở đào tạo có thứ hạng cao nhất trong nhóm các trường cung cấp chương trình bậc đại học ở lĩnh vực này.

Chính vì vậy, việc Lọ Lem trúng tuyển UAL từng được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình học tập của cô.

Tại Việt Nam, Lọ Lem theo học chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT.

Dù có cơ hội theo học tại một trường đại học chuyên về nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng ở London, Lọ Lem cuối cùng không lựa chọn con đường du học. Cô nhập học chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT Việt Nam từ tháng 10/2024.

Theo chia sẻ của gia đình được báo chí đăng tải, kinh doanh là lĩnh vực Lọ Lem yêu thích từ nhỏ và đã định hướng từ những năm học cấp ba. Vì vậy, lựa chọn RMIT cũng phù hợp với định hướng học tập mà cô đã xác định trước đó.

Hình ảnh Lọ Lem trong đồng phục của trường.

Trước đó, khi Lọ Lem đỗ UAL, MC Quyền Linh từng chia sẻ anh tự hào về thành tích của con nhưng cũng mong con học trong nước để gia đình có thể ở gần và chăm lo cho cô.

Sau khi trở thành sinh viên RMIT, Lọ Lem thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại trường. Cuối năm 2024, cô đăng vlog ghi lại một ngày đi học, trong đó gây chú ý khi tự lái chiếc Audi đến trường.

Nhan sắc trong veo của Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh.

Hiện Lọ Lem được biết đến không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn nhờ hoạt động trên mạng xã hội. Tuy nhiên, con gái Quyền Linh từng chia sẻ cô không xem mình là một ngôi sao và vẫn muốn tập trung cho việc học cũng như những công việc cá nhân.