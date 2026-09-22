Ngôi trường hơn 50 năm tuổi ở Thủ đô khởi công xây dựng cơ sở mới

Lễ khởi công xây dựng Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội).

Sáng 22/9, Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội) tổ chức lễ khởi công xây dựng trường. Đây là dấu mốc mới của ngôi trường có hơn 50 năm xây dựng, phát triển và gắn bó với nhiều thế hệ học sinh Thủ đô.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Thành phố, phường Kim Liên; đại diện các sở, ban, ngành, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh nhà trường và đại diện đơn vị thi công.

Bà Lê Thị Kim Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kim Liên cho biết, Trường THCS Kim Liên kế thừa truyền thống 54 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là Trường cấp I, II Đống Đa, sau đó là Trường THCS Đống Đa.

Những năm đầu thập niên 1970, trong hoàn cảnh khó khăn chung của đất nước, nhà trường có cơ sở vật chất rất đơn sơ, thiếu thốn, chủ yếu là các phòng học cấp 4 phục vụ việc dạy và học cơ bản cho con em cán bộ, công nhân viên khu vực mới xây dựng.

Bà Lê Thị Kim Huệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kim Liên phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học. Nhờ những thành tích xuất sắc đó, trường đã vinh dự 4 lần nhận các phần thưởng cao quý và Huân chương của Nhà nước. Các thế hệ thầy và trò nơi đây luôn giữ gìn, vun đắp những giá trị truyền thống tốt đẹp và tinh thần hiếu học đáng tự hào.

Bước vào năm học 2026-2027, với tên gọi mới Trường THCS Kim Liên - gắn liền với vùng đất Kim Liên giàu truyền thống lịch sử và văn hóa - nhà trường tiếp tục phát huy nền tảng vững chắc để bước vào hành trình mới đầy triển vọng.

Đại biểu dự lễ khởi công.

“Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của nhà trường. Trên nền tảng truyền thống được vun đắp qua 54 năm, mong tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quyết tâm viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu của phụ huynh và ngành Giáo dục Thủ đô”, bà Lê Thị Kim Huệ chia sẻ.

Công trình Trường THCS Kim Liên được đầu tư với quy mô 5 tầng và 1 tầng hầm trên tổng diện tích ô đất nghiên cứu khoảng 15.876m². Diện tích đất xây dựng khoảng 5.098m², mật độ xây dựng khoảng 34,5%; diện tích sân vườn, cây xanh khoảng 9.680m².

Công trình Trường THCS Kim Liên được đầu tư với quy mô 5 tầng và 1 tầng hầm, có 44 phòng học cùng các phòng chức năng.

Công trình gồm hệ thống 44 phòng học cùng các phòng chức năng như Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ; nhà đa năng, sân thể thao ngoài trời và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tầng hầm bố trí khu vực để xe và các không gian phục vụ hoạt động thể chất. Các khối nhà còn bố trí thư viện, phòng y tế, tư vấn học đường, phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật, phòng học bộ môn, khu hiệu bộ, nhà ăn và bếp.

Dự án được đầu tư trang thiết bị theo mục tiêu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tổng mức đầu tư dự án là 270,9 tỷ đồng. Dự kiến thời gian hoàn thành tháng 9 năm 2027.