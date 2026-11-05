Không có những dãy nhà hiện đại hay sân trường rộng lớn, Trường PTDTBT THCS Phước Chánh vẫn là mái nhà ấm áp trong trái tim Hồ Thị Phương Anh (lớp 6A). Qua bài viết “Ngôi trường hạnh phúc trong trái tim em”, cô học trò vùng cao kể về tình yêu thương của thầy cô, tình bạn nơi khu bán trú và những niềm vui bình dị mỗi ngày đến lớp. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài dự thi và mời bạn đọc cùng cảm nhận.

Trong cuộc đời mỗi người, ai ai cũng có một nơi để nhớ, một nơi để thương và luôn có một nơi luôn muốn trở về. Với em, nơi đó chính là mái trường. Trường học không chỉ là nơi đựng chứa những bài học trong sách vở mà còn là nơi dạy em học cách yêu thương, chia sẻ, biết giúp đỡ mọi người và trưởng thành hơn từng ngày. Mỗi ngày đến trường là một ngày em được gặp thầy cô, bạn bè và được sống trong những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Trường PTDTBT THCS Phước Chánh chính là ngôi nhà thứ hai, nơi có những người thầy, người cô tận tâm, những người bạn thân thiết và biết bao kỷ niệm mà em sẽ không bao giờ quên.

Trường em nằm giữa núi rừng, nơi của rừng của núi già đỉnh non gặp khó khăn. Có những bạn phải đi một quãng đường rất xa mới đến trường, có những bạn phải ở bán trú và xa gia đình trong những ngày học tập? Vì thế trường học không chỉ là nơi học tập, mà còn là một mái nhà thân thương”. Mỗi buổi sáng, khi bước qua cánh cổng trường em luôn cảm thấy một niềm vui rất khó tả.

Sân trường có thể không thật rộng, cơ sở vật chất chưa đủ đầy như những ngôi trường ở thành phố, nhưng nơi đây luôn có tiếng cười của học sinh, có bảng đen, phấn trắng và có những điều thân thuộc đã trở thành một phần trong cuộc sống chúng em.

Em thích nhất là những buổi sáng đứng trước lớp, nhìn các bạn lần lượt trường. Có bạn từ xa đi bộ đến, có bạn vừa đến đã ríu rít kể cho nhau nghe những câu chuyện hôm qua. Những âm thanh rất bình ấy lại làm cho ngôi trường trở nên gần gũi và ấm áp. Đối với, điều làm nên một ngôi trường hạnh phúc trước hết chính là thầy cô. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy chúng em cách sống. Khi chúng em chưa hiểu bài, thầy cô kiên nhẫn giảng lại. Khi chúng em mắc lỗi, thầy cô nhắc nhở để chúng em hiểu và sửa đổi. Khi chúng em tiến bộ, dù chỉ là một chút, thầy cô cũng động viên và ghi nhận. Có những lúc em cảm thấy học chưa tốt, em từng nghĩ rằng mình chẳng thể làm được. Nhưng rồi một lời động viên của thầy cô lại giúp em có thêm tự tin. Em hiểu rằng, đôi khi điều học sinh cần không phải là những lời khen thật lớn, mà chỉ cần một người tin rằng mình có thể tiến bộ.

Ở trường, chúng em còn có những người bạn cùng đồng hành bên nhau. Chúng em cùng học, cùng chơi, cùng tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Có khi chúng em cũng giận nhau vì những chuyện rất nhỏ, nhưng rồi lại làm hoà. Những lúc một bạn chưa hiểu bài, các bạn khác cùng nhau giúp đỡ. Chính vì những điều giản dị ấy đã làm cho tình bạn tuổi học trò trở nên thật đẹp.

Đặc biệt, với những học sinh ở bán trú, tình bạn ấy lại càng đáng quý. Xa gia đình, chúng em cùng ăn, cùng học, cùng sinh hoạt và cùng chia sẻ những câu chuyện hằng ngày. Có những lúc nhớ nhà, chỉ cần một người bạn ngồi bên cạnh trò chuyện, cảm giác buồn cũng vơi đi rất nhiều. Dần dần, trường học trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng em.

Em luôn nhớ về mái trường với những buổi chiều sau giờ học, rộn rã tiếng cười giữa không gian núi rừng thanh bình. Nhớ cả những giờ lao động tập thể quét sân, dọn cỏ, chăm cây… tuy có hơi mệt nhưng ai nấy đều vui vẻ biết rằng trường học hạnh phúc không tự nhiên mà có, mà được xây dựng từ sự chung tay của tất cả mọi người.

Với em, một ngôi trường hạnh phúc không cần quá hiện đại. Hạnh phúc đơn giản là lời chào hỏi, nụ cười của thầy cô, sự nâng đỡ khi khó khăn, và là một tập thể không ai bị bỏ lại phía sau. Ở đó, chúng em được lắng nghe, được tôn trọng, được sửa sai và luôn cảm thấy mình là một tập thể. Để đóng góp vào hạnh phúc chung ấy, em tự hứa sẽ học chăm, lễ phép, đoàn kết, giữ gìn vệ sinh và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè bằng những điều nhỏ bé nhất. Một lời cảm ơn, một lời xin lỗi hay một nụ cười ấm áp.

Thời gian sẽ trôi qua, mai này dù có đi đâu xa, em vẫn sẽ luôn nhớ về thầy cô, bạn bè và mái trường Phước Chánh thân thương - nơi đã trao cho em tình yêu thương, niềm vui và những năm tháng tuổi học trò đẹp nhất.

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