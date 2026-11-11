Tạp chí Trẻ em Việt Nam giới thiệu bài viết “Ngôi trường hạnh phúc trong em” của Phạm Gia Hân, học sinh lớp 5A2, Trường TH&THCS Vinschool Thăng Long (Hà Nội). Qua những cảm nhận chân thành về thầy cô, bạn bè, giờ học và những bữa cơm bán trú, em chia sẻ về một mái trường hạnh phúc, nơi không chỉ trao truyền kiến thức mà còn nuôi dưỡng tình yêu thương, sự sẻ chia và những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Có những nơi ta chỉ ghé qua một lần rồi nhớ mãi. Nhưng với em, có một nơi mà mỗi ngày bước vào, em đều cảm thấy thân thương như được trở về ngôi nhà thứ hai: đó là mái trường tiểu học. Là một học sinh lớp 5 sắp sửa nói lời chia tay, lòng em vừa háo hức mong chờ chặng đường mới, vừa bâng khuâng lưu luyến khó tả. Em nhận ra rằng ngôi trường hạnh phúc không nhất thiết phải thật lớn lao hay tráng lệ, mà đơn giản chỉ là nơi ngập tràn tình yêu thương của thầy cô, sự gắn bó của bạn bè và những kỷ niệm ấm áp của tuổi thơ.

Mỗi buổi sáng, tiếng chuông báo giờ học vang lên hòa cùng tiếng cười nói rộn rã dưới những tán cây xanh.

Ngay từ những giây phút bước qua cánh cổng trường, nhìn thấy những gương mặt và nụ cười thân quen, mọi nỗi buồn vu vơ trong em dường như tan biến hết. Trường học không chỉ là nơi dạy em đọc, viết, làm toán mà còn là mái nhà giúp em biết mở lòng yêu thương, chia sẻ và quan tâm tới mọi người xung quanh.

Em may mắn được học tập trong một không gian cởi mở và chan hòa. Ở đây, chúng em luôn được tự tin bày tỏ suy nghĩ, thoải mái đặt câu hỏi và không sợ mắc lỗi. Thầy cô luôn kiên nhẫn động viên: “Con thử suy nghĩ thêm một chút nhé!”. Những lời nói giản dị ấy giúp chúng em hiểu ra rằng mắc lỗi không có gì đáng sợ bởi vì mỗi sai sót đều giúp chúng em trưởng thành hơn.

Những giờ học sôi nổi xen lẫn những tiếng tranh cãi náo nhiệt.

Đặc biệt, một trong những kỷ niệm khiến em nhớ mãi với những bữa cơm đầm ấm. Sau các tiết học buổi sáng, khay cơm nóng hổi với đủ dưỡng chất. Bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn được sắp xếp ngay ngắn, cân bằng dinh dưỡng như thịt, cá, rau của nhà trường. Giờ ăn cũng giúp tình bạn thêm gắn bó, chúng em vừa ăn vừa trò chuyện, đôi khi bạn này chia sẻ đồ ăn cho bạn kia. Sau giờ ăn chung, em đi nghỉ ngơi để có thêm năng lượng cho các tiết học buổi chiều. Em cảm nhận được trường học là ngôi nhà thứ hai của em.

Thời gian trôi thật nhanh! Cô bé lớp 1 rụt rè núp sau váy mẹ ngày nào đã là học sinh lớp 5, chuẩn bị bước vào chặng đường mới. Cảm ơn mái trường đã cho em một tuổi thơ thật trọn vẹn.

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã viết nên tuổi thơ đẹp nhất của em. Dù mai này có ra sao, mái trường sẽ luôn là điểm tựa cho em.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026": Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí tham gia cuộc thi (áp dụng đến 30/12/2026): https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc