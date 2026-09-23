'Ngôi trường hạnh phúc' nơi cuối trời Tây Bắc

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ chăm chú theo dõi bộ phim "Mưa đỏ" trong một buổi ngoại khoá.

1.

Một buổi sáng cuối tuần, trong nhà đa năng rộng lớn, hàng trăm học sinh ngồi ngay ngắn trên sân, cùng hướng mắt về màn hình lớn đặt giữa sân khấu. Phía trên, những vòm thép cao và rộng mở ra một không gian khoáng đạt. Ánh sáng tràn qua các ô cửa, phủ xuống những gương mặt trẻ thơ đang chăm chú theo dõi bộ phim "Mưa đỏ" trên màn hình lớn.

Ở một ngôi trường vùng biên, khung cảnh ấy trước đây có lẽ chỉ tồn tại trong... trí tưởng tượng của nhiều học sinh và của cả các thầy cô giáo. Nhưng hôm nay, nhà đa năng đã trở thành nơi các em cùng xem phim, giao lưu văn nghệ, tham gia hoạt động ngoại khóa và rèn luyện thể chất. Không còn những khoảng sân nhỏ hẹp hay những buổi sinh hoạt phải phụ thuộc vào thời tiết, các em học sinh đã có một không gian chung đủ rộng để gặp gỡ, học hỏi và vui chơi.

Nhìn từ trên cao, hàng trăm mái đầu nhỏ nối tiếp nhau như một dòng chảy. Các em đến từ nhiều bản làng, mang theo những câu chuyện khác nhau về con đường đến lớp, về những ngày mưa rét, về những điểm trường lẻ nằm xa trung tâm. Giờ đây, tất cả cùng ngồi dưới một mái nhà.

Đó cũng là một trong những hình ảnh rõ nét nhất về sự đổi thay đang diễn ra tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ.

So với trước kia, điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh đã thay đổi "một trời một vực"

2.

Trước khi ngôi trường mới đi vào hoạt động, hành trình tìm con chữ của nhiều học sinh Phong Thổ gắn với những điểm trường lẻ xa xôi và điều kiện học tập, sinh hoạt còn rất nhiều thiếu thốn. Có em phải vượt quãng đường dài đến vài chục km từ bản sát biên giới đến lớp; có em ở lại trong những phòng bán trú chật chội, tạm bợ. Vào những ngày mưa rét, nỗi lo của cha mẹ không chỉ là con có đến được trường hay không, mà còn là nơi ăn, chỗ ngủ của con có đủ ấm và an toàn.

Bởi vậy, ngôi trường mới không đơn thuần là việc có thêm một công trình giáo dục khang trang. Đối với thầy trò và người dân nơi đây, đó là một bước ngoặt trong điều kiện học tập, sinh hoạt và chăm sóc học sinh vùng biên.

Không gian giáo dục mới giúp thầy và trò có thêm điều kiện đổi mới phương pháp dạy và học.

Năm học 2026 - 2027, Nhà trường đón 1.050 học sinh, gồm 490 học sinh tiểu học và 560 học sinh trung học cơ sở. Trong đó, 860 em ở nội trú và 190 em học bán trú. Những học sinh vốn phân tán tại nhiều điểm trường nay được học tập, ăn ở và rèn luyện trong một môi trường tập trung, đồng bộ hơn.

Khu nội trú khép kín, rộng rãi, sạch sẽ và an toàn đã thay thế những phòng bán trú chật chội trước đây. Những dãy giường được sắp xếp ngay ngắn; chăn màn, quần áo và đồ dùng cá nhân có vị trí riêng. Sau những bỡ ngỡ của những ngày đầu xa gia đình, các em dần học cách tự gấp chăn, sắp xếp đồ đạc, giữ gìn vệ sinh và chăm sóc bản thân. Một chiếc chăn được gấp vuông vắn, một đôi dép đặt đúng chỗ hay một hàng học sinh xếp ngay ngắn trước giờ ăn đều cho thấy nền nếp mới đang dần được hình thành. Ở đó, các em không chỉ học kiến thức trong sách vở mà còn học cách sống tập thể, biết sẻ chia, tự lập và có trách nhiệm với chính mình.

Với học sinh nội trú, trường học không chỉ là nơi đến lớp vào buổi sáng rồi trở về nhà khi chiều xuống. Trường còn là nơi các em thức dậy, ăn uống, học tập, vui chơi, nghỉ ngơi... Bởi vậy, một ngôi trường hạnh phúc trước hết phải là nơi trẻ em cảm thấy an toàn, được quan tâm và không còn cảm thấy trống trải trong những ngày xa gia đình.

Trong hành trình ấy, thầy cô không chỉ đứng trên bục giảng. Họ còn là người hướng dẫn học sinh từng công việc hằng ngày, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ và kịp thời động viên, vỗ về khi những đứa trẻ nhỏ tuổi nhớ nhà.

Mỗi ngày, những suất cơm nóng được chuẩn bị rất đúng giờ để phục vụ học sinh.

3.

Nếu những phòng học mở ra cánh cửa tri thức thì khu bếp và nhà ăn lại giữ hơi ấm cho ngôi trường nội trú. Mỗi ngày, những suất cơm nóng được chuẩn bị rất đúng giờ để phục vụ học sinh. Trong căn bếp rộng rãi, công việc bắt đầu từ sớm: thực phẩm được sơ chế, từng phần ăn được chia đều, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn trước khi các em bước vào nhà ăn. Mọi khâu đều phải bảo đảm vệ sinh, dinh dưỡng và phù hợp với lứa tuổi.

Nhà ăn được thiết kế thoáng sáng, đủ không gian phục vụ đông đảo học sinh. Đến giờ, các em ngồi quây quần bên những dãy bàn dài. Tiếng thìa bát, tiếng trò chuyện và những nụ cười hồn nhiên làm căn phòng trở nên ấm áp.

Một bữa cơm đủ đầy tưởng như là điều bình thường, nhưng đối với học sinh vùng cao phải sống xa gia đình, đó lại là một phần quan trọng của cảm giác được chở che. Bữa cơm giúp các em có thêm sức khỏe để học tập, nhưng cũng giúp cha mẹ ở những bản làng xa bớt đi nỗi lo con mình ăn gì, ngủ ở đâu trong những ngày mưa lạnh. Khi chỗ ở đã sạch sẽ, bữa ăn được chăm lo và thầy cô luôn ở bên, khoảng cách từ gia đình đến trường dường như cũng được rút ngắn.

Có những em mới sáu, bảy tuổi, lần đầu tiên xa cha mẹ và bản làng. Nỗi nhớ nhà có thể đến bất chợt giữa bữa ăn hay trước giờ đi ngủ. Khi ấy, sự chăm sóc của thầy cô, một lời dỗ dành hay bàn tay kiên nhẫn xúc từng thìa cơm trở thành sợi dây nối các em với mái nhà mới. Và hạnh phúc ở một trường nội trú không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, nó chỉ là bát cơm còn nóng sau giờ học, là chiếc giường sạch sẽ sau một ngày dài, hay cảm giác luôn có người lớn ở bên khi một đứa trẻ nhớ nhà.

Ngoài giờ lên lớp, sân chơi và bãi tập trở thành nơi những bước chân nhỏ được tự do chạy nhảy.

4.

Điều đặc biệt nữa là sự thay đổi tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ không dừng lại ở điều kiện ăn ở. Trên diện tích khoảng 6,15ha, công trình được đầu tư đồng bộ với 30 phòng học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, thư viện, khu nội trú, nhà ăn, khu sinh hoạt văn hóa, nhà đa năng, bể bơi, sân chơi thể thao, nhà công vụ giáo viên cùng các hạng mục phụ trợ.

Trong những lớp học mới còn thơm mùi sơn, ánh sáng tràn qua các khung cửa. Bàn ghế, sách vở, đồ dùng và phương tiện học tập được trang bị tương đối đồng bộ. Học sinh có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ, thực hành và khám phá kiến thức thay vì chỉ học lý thuyết. Khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa vùng biên và những khu vực thuận lợi chưa thể được khoả lấp trong một sớm một chiều. Nhưng nó đang được rút ngắn từ những thay đổi rất cụ thể: một phòng học đủ sáng, một thư viện có sách, một thiết bị thực hành, một tiết học công nghệ hay một không gian đủ rộng để trẻ em được vận động.

Ngoài giờ lên lớp, sân chơi và bãi tập trở thành nơi những bước chân nhỏ được tự do chạy nhảy. Nhà đa năng là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt tập thể. Tại đây, các em được hát, múa, giao lưu, làm việc nhóm và mạnh dạn thể hiện bản thân.

Hình ảnh hàng trăm học sinh ngồi trong nhà đa năng, cùng theo dõi một chương trình trên màn hình lớn, cho thấy ngôi trường đang vận hành không chỉ như một nơi truyền đạt kiến thức. Đó còn là một không gian cộng đồng, nơi học sinh nhiều lứa tuổi và đến từ nhiều bản làng cùng gặp gỡ, hình thành tình bạn và cảm nhận mình là một phần của tập thể lớn.

Một đứa trẻ hạnh phúc không chỉ cần được học chữ. Các em còn cần được vui chơi, vận động, lắng nghe, chia sẻ và nuôi dưỡng sự tự tin. Khi điều kiện vật chất được đầu tư đồng bộ, nhà trường có thêm nền tảng để tổ chức một môi trường giáo dục toàn diện hơn, giúp học sinh phát triển cả kiến thức, thể chất, kỹ năng và đời sống tinh thần.

Giữa núi rừng Tây Bắc, niềm hạnh phúc dường như đang hiện hữu một cách cụ thể.

5.

Để hình thành ngôi trường mới, PETROVIETNAM đã đồng hành, tài trợ nguồn lực chủ lực cho công trình. Nhưng ý nghĩa của sự đồng hành ấy không chỉ nằm ở những dãy nhà, phòng học hay con số đầu tư. Giá trị lớn hơn đang hiện hữu trong từng thay đổi của cuộc sống học sinh: các em không còn phải phân tán tại những điểm trường xa; có nơi ăn, chỗ ở an toàn; được tiếp cận điều kiện học tập tốt hơn và có thêm không gian phát triển thể chất, tinh thần.

Một món quà, một chút tiền... có thể giúp một học sinh vượt qua khó khăn trong một thời điểm. Nhưng một ngôi trường được vận hành hiệu quả có thể làm thay đổi hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ. Từ mái trường này, những học sinh hôm nay có thể trở thành giáo viên, kỹ sư, bác sĩ... hay những người lao động có tri thức, trở về góp sức xây dựng bản làng và gìn giữ vùng biên cương Tổ quốc.

Những tuần học đầu tiên đã đi qua. Sự bỡ ngỡ đang nhường chỗ cho nền nếp; những căn phòng mới dần mang hơi ấm của cuộc sống; sân trường đã quen với tiếng bước chân, tiếng gọi nhau và tiếng cười trẻ nhỏ.

Giữa núi rừng Tây Bắc, niềm vui, niềm hạnh phúc dường như đang hiện hữu một cách cụ thể. Đó là những đứa trẻ được học trong lớp học sáng sủa, được ngủ trong căn phòng an toàn, được ăn một bữa cơm nóng và được vui chơi dưới một mái trường rộng mở. Và phía trước các em là một chân trời mới: chân trời của tri thức, niềm tin và những ước mơ đang được nuôi dưỡng nơi Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ.