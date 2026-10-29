Ngôi trường hạnh phúc được xây từ những điều nhỏ bé

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Thùy Dung - Lớp 4H, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Nội) , tại hạng mục “Viết về Trường học Hạnh phúc” trong Cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026”. Qua những câu chuyện giản dị về giờ ra chơi và các tiết học STEM, Thùy Dung gửi gắm thông điệp rằng trường học hạnh phúc được tạo nên từ tình yêu thương, sự sẻ chia và những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhau.

Mỗi người chúng ta ai cũng có một nơi để thương, để nhớ và để gửi gắm những ước mơ thơ ấu. Với em, nơi thiêng liêng và ấm áp ấy chính là Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - ngôi nhà thứ hai ngập tràn tiếng cười và tình yêu thương.

Suốt ba năm học vừa qua, mỗi ngày đến trường với em đều là một ngày vui. Nơi đây không chỉ có bảng đen, phấn trắng có những bài học hay của thầy cô, mà còn có những người bạn tuyệt vời cùng em tạo nên một kỷ niệm giản dị về “Trường học hạnh phúc”.

Đối với một học sinh chuẩn bị vào lớp 4 như em, hạnh phúc nằm ngay trong những nụ cười rạng rỡ, những tia nắng ấm áp từ thầy cô, sự gắn bó, sẻ chia của bạn mỗi ngày. Mỗi khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, các bạn lại vui chơi, chạy nhảy, nô đùa cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Nhóm bạn thân chúng em thường nhảy dây, chơi đuổi bắt, trốn tìm. Tiếng dây thừng quất xuống sân nghe thật vui tai, tiếng bước chân hoà nhịp cùng với tiếng cười rộn rã vang lên.

Em vốn là một cô bé hơi nhút nhát và vụng về, những ngày đầu tập nhảy toàn bị vấp dây khiến cả đội bị mất lượt. Lúc ấy, em vừa buồn vừa sợ các bạn trách mình. Thế nhưng các bạn không một ai tức giận, ngược lại còn nắm chặt tay em, kiên nhẫn chỉ cho em cách căn nhịp để nhảy qua dây sao cho chuẩn nhất.

Chính sợi dây thừng nhỏ ấy đã kết nối chúng em lại gần nhau hơn, biến góc sân trường đầy nắng thành một khoảng trời hạnh phúc ngập tràn, sôi nổi. Không chỉ cùng nhau vui chơi, tình bạn của chúng em còn khăng khít và tỏa sáng hơn qua những tiết học STEM bổ ích vào mỗi thứ Sáu hằng tuần của cô giáo chủ nhiệm.

Đó luôn là khoảng thời gian cả lớp chúng em luôn mong đợi. Em vẫn nhớ như in một buổi chiều thứ Sáu cô giáo chủ nhiệm giao cho chúng em nhiệm vụ thiết kế mô hình “Ngôi trường hạnh phúc” từ các vật liệu như bìa cat-tông, vỏ chai, nắp chai nhựa.

Lúc đầu, cả nhóm khá lúng túng vì không biết phải làm ra sao. Thấy em loay hoay mãi với chiếc kéo mà chưa cắt được phần mái nhà bằng bìa cứng, bạn ngồi bên cạnh nhanh nhẹn lại giữ giúp tấm bìa, còn một bạn khác thì tỉ mỉ hướng dẫn em cách đưa kéo vừa thẳng vừa đẹp.

Suốt tiết học của cô giáo, nhóm em vừa làm, vừa bàn bạc sôi nổi, thỉnh thoảng lại thì thầm cười rúc rích khi phát hiện ra một ý tưởng ngộ nghĩnh. Bạn thì khéo léo cắt dán, bạn thì nhanh tay tô màu vẽ hoạ. Sự kết hợp với ý tưởng và sáng tạo, tinh thần đồng đội đã giúp mô hình của chúng em hoàn thành xuất sắc.

Khi sản phẩm được cô giáo khen ngợi trước cả lớp, chúng em đã quay sang đập tay nhau và cười tít mắt. Nhìn mô hình ngôi trường thu nhỏ bằng giấy, em chợt nhận ra ngôi trường hạnh phúc đời thực cũng được xây dựng bằng sự đoàn kết, chia sẻ, biết cách giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn từ những việc nhỏ bé nhất.

Giờ đây, khi mùa hè sắp qua và em chuẩn bị bước năm học lớp 4 với nhiều kiến thức mới và hay, em không còn cảm thấy lo lắng hay bỡ ngỡ nữa. Em biết rằng dưới mái trường thân thương này em luôn có một sự phát triển vững chắc từ thầy cô kính yêu và những người bạn tuyệt vời sẵn sàng cùng em vượt qua mọi thử thách. Được học tập và lớn lên dưới mái trường Tiểu học Nguyễn Trãi là niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất trong tuổi thơ của em.