Ngôi trường hạnh phúc của học sinh vùng biên Ia Rvê, Đắk Lắk

Ngày nào cũng vậy, đúng 5 giờ 15 phút, khi con gà rừng vừa gáy sáng cũng là lúc các em nhỏ từ lớp 4 đến lớp 9 của Trường Ia Rvê í ới gọi nhau thức giấc. Sau khi tập thể dục, làm nóng cơ thể, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ quản sinh, các em khẩn trương gấp xếp chăn màn, vệ sinh phòng ở, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị sách vở, quần áo.

Trong khi các anh chị khối 8, khối 9 đã có thể tự chăm sóc bản thân, tự giác thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp quy định của nhà trường, thì nhiều em khối 4, khối 5 vẫn phải nhờ đến sự hỗ trợ của thầy cô để có thể gấp được những chiếc chăn bông khá to và nặng. Sáng cuối tuần, món bánh mì ốp la ăn kèm khoai tây chiên, dưa leo của các cô phục vụ được cả trường tấm tắc khen ngon. Trước giờ lên lớp, đội ngũ trực nhật vừa xếp hàng chờ lấy nước, vừa chung tay lau bàn, xếp ghế phụ giúp nhà bếp, tiếng cười, tiếng nói râm ran.

Học nội trú giúp các em tự giác, tự lập, trưởng thành hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Tiết Sinh học, lần đầu tiên được quan sát các mẫu mô lá cây dưới kính hiển vi quang học, em Hà Kiều Hưng, học sinh lớp 6A, là con nuôi Đồn Biên phòng Ia Rvê (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) và các bạn cảm thấy rất thích thú. Trò chuyện với chúng tôi, em cho biết: “Từ mẫu vật phẩm nhỏ như đầu tăm, sau khi phóng đại hàng nghìn lần, chúng cháu có thể quan sát, phát hiện được rất nhiều thứ. Cô giáo chủ nhiệm khen cháu thông minh, chịu khó và động viên cháu cố gắng học thật giỏi để sau này có thể trở thành người chiến sĩ Biên phòng, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân giống các bố nuôi”.

Các em nhỏ rất thích thú khi được làm quen với kính hiển vi quang học.

Tọa lạc giữa non cao vùng biên Đắk Lắk, giao thông đi lại khó khăn, năm học 2026-2027, Trường Ia Rvê có 34 lớp với tổng số 865 em học sinh, từ khối 1 đến khối 9, phần lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn theo học. Được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, các em được miễn giảm, miễn phí, thụ hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi. Do còn quá nhỏ, nên theo đề nghị của các gia đình, hằng ngày, các em khối 1, 2, 3 chỉ ăn bán trú buổi trưa, còn buổi chiều sẽ được bố mẹ đón về nhà. Còn phần lớn học sinh từ lớp 4 đến lớp 9 sẽ ăn nghỉ, học tập tại trường, đến cuối tuần mới đi tranh thủ về thăm nhà.

Thầy cô giáo luôn gần gũi, quan tâm, dạy bảo để các em không ngừng tiến bộ.

Học nội trú, tuy thiếu vắng sự quan tâm của các bố nuôi, gia đình, song bù lại, Hưng và hàng trăm em nhỏ khác ở vùng biên lại rèn được cho mình đức tính tự giác, tự lập từ khá sớm. Buổi chiều sau khi tan học, niềm vui của các em là được cùng nhau đá bóng, đá cầu, nhảy dây, đi bộ, lau chùi cầu thang, dọn dẹp phòng. Còn buổi tối, các em lại cùng nhau ôn luyện, làm bài tập, chuẩn bị bài mới. Gặp những bài toán, bài văn khó, cả phòng lại cùng nhau sôi nổi truy trao, bàn bạc để tìm ra cách giải.

Những kiến thức, kinh nghiệm trong thực hiện chế độ, nền nếp và tác phong “con nhà lính” chững chạc, trưởng thành của Hưng giúp các bạn ở cùng phòng học hỏi được rất nhiều điều. Được sự đồng ý của các bố nuôi, cuối tháng 10 này, Hưng và các bạn sẽ về thăm Đồn Biên phòng Ia Rvê để được trải nghiệm phần nào cuộc sống thú vị nơi quân ngũ.

Mỗi bữa cơm của học trò vùng biên Đắk Lắk đều được quan tâm, chuẩn bị chu đáo.

Niềm vui của một em học sinh khi được thưởng thức những món ăn ngon, đủ chất.

“Em yêu trường em, với bao bạn thân và cô giáo hiền/ Em yêu quê hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương”, giờ âm nhạc, các em học sinh lớp 1B học giọng ca vang bài hát "Em yêu trường em" của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nhập học gần một tháng, được sự quan tâm, dạy bảo của thầy cô, các em đã dần quen với môi trường mới, biết khoanh tay lễ phép cúi chào thầy cô, người lớn. Ăn no, ngủ ngon, được thương yêu, thăm khám, chăm sóc sức khỏe thường xuyên nên em nào cũng rất nhanh nhẹn, hoạt bát.

Thầy Hồ Sỹ Cát, Hiệu trưởng Trường Ia Rvê cho biết, với quy mô trường lớp, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học tương đương trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, ngôi trường mới sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, bảo đảm công bằng trong giáo dục; mở ra cơ hội học tập mới, bền vững cho con em đồng bào các dân tộc, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc. Từ ngày chuyển về trường mới, điều kiện sinh hoạt, học tập của các em nhỏ nơi biên cương, vùng sâu, vùng xa đã được cải thiện, nâng lên rõ rệt.

Dưới mái nhà chung, các em có điều kiện cọ xát, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau nên cũng tiến bộ rõ hơn. Giờ tự ôn, tự học buổi tối, nhà trường thường xuyên phân công đội ngũ giáo viên kiểm tra, giám sát, phụ đạo, kèm cặp thêm cho các em, nhất là những em khó khăn, mồ côi, khả năng tiếp thu chậm hơn các bạn.

Cũng theo thầy Cát, ngoài nỗ lực nâng cao chất lượng công tác dạy và học, việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, môi trường học tập, sinh hoạt cho các em cũng được lãnh đạo nhà trường đặc biệt quan tâm. Sau khi sáp nhập, điều chỉnh tổ chức biên chế, một số giáo viên, nhân viên của trường phải đi dạy, đi làm xa hơn trước, song mọi người luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị, vinh dự và trách nhiệm nên rất an tâm công tác, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.