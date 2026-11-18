Bà Mai Bích Thủy, Chủ tịch điều hành Trường Reigate Grammar School Vietnam (RGSV)

2 năm liên tiếp ghi dấu ấn tại Tes Awards

Tes, tiền thân là Times Educational Supplement, là tổ chức giáo dục uy tín của Vương quốc Anh với lịch sử hơn một thế kỷ. Giải thưởng Tes Awards, thường được ví như "Oscar của ngành giáo dục", tôn vinh những nhà giáo, nhà lãnh đạo và sáng kiến có đóng góp nổi bật trong giáo dục.

Ở mùa giải Tes Awards for International Schools 2026, Reigate Grammar School Vietnam (RGSV) là một trong tám trường quốc tế lọt vào danh sách rút gọn hạng mục "Sáng kiến phát triển giáo viên của năm" (Teacher Development Initiative of the Year), với Khung Dạy và Học (Teaching & Learning Framework).

Bà Mai Bích Thủy và các đồng nghiệp

RGSV được sáng lập và dẫn dắt bởi bà Mai Bích Thủy, một nữ lãnh đạo Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết xây dựng môi trường giáo dục quốc tế tại Hà Nội. Năm 2025, bà giành Giải thưởng Lãnh đạo (Leadership Award) tại Tes Awards for International Schools.

Hội đồng giám khảo năm 2025 đánh giá cao vai trò của bà trong phát triển học thuật, xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng lãnh đạo kế cận và mở rộng các hoạt động nghệ thuật, thể thao cho học sinh.

Từ giải thưởng dành cho người sáng lập đến đề cử phát triển giáo viên, hai năm liên tiếp ghi nhận một hành trình gắn kết giữa tầm nhìn lãnh đạo và chất lượng giảng dạy.

Hành trình xây dựng một trường quốc tế tại Hà Nội

Tiền thân của RGSV là Trường Quốc tế Việt Nam (ISV), dự án được bà Mai Bích Thủy khởi xướng năm 2007. Sau quá trình chuẩn bị và xây dựng giai đoạn 2010–2013, trường khai giảng năm học đầu tiên 2013–2014 với 65 học sinh.

Năm 2014, trường được Cambridge công nhận triển khai các chương trình giáo dục quốc tế. Năm 2016, trường trở thành Trường Thế giới IB với chương trình Tiểu học PYP; đến năm 2018 được cấp phép giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế IB Diploma.

Năm 2021, ISV hợp tác với Reigate Grammar School tại Vương quốc Anh và mang tên Reigate Grammar School Vietnam, kết hợp nền tảng giáo dục Anh quốc với các giá trị văn hóa Việt Nam.

Reigate Grammar School Vietnam (RGSV) là dự án được bà Mai Bích Thủy khởi xướng năm 2007

Hiện trường có học sinh đến từ khoảng 30 quốc gia. Theo số liệu RGSV cung cấp, điểm trung bình IB Diploma trong ba năm gần đây đạt 33–35 điểm, nhiều học sinh đạt 44/45 điểm. Trường được kiểm định bởi COBIS năm 2024 và gia nhập FOBISIA năm 2025.

Bên cạnh học thuật, học sinh tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật quốc tế, từ biểu diễn tại UK Festival kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh đến giới thiệu tiếng đàn bầu tại Australia.

Khi chất lượng giáo dục bắt đầu từ người thầy

Điều gì tạo nên một giáo viên giỏi? Làm thế nào để mỗi giờ học thực sự mang lại tiến bộ cho học sinh?

Từ những câu hỏi ấy, RGSV phát triển Khung Dạy và Học, kết hợp kinh nghiệm đứng lớp của giáo viên với chuẩn giảng dạy COBIS và nghiên cứu Visible Learning của Giáo sư John Hattie.

Bộ khung gồm năm trụ cột: Purposeful (Có mục đích rõ ràng), Challenging (Giàu tính thử thách), Engaging (Hấp dẫn, lôi cuốn), Progressive (Tiến bộ không ngừng) và Relational (Gắn kết và thấu cảm).

Năm 2025, bà Mai Bích Thủy giành Giải thưởng Lãnh đạo (Leadership Award) tại Tes Awards for International Schools.

Không dừng ở tài liệu định hướng, bộ khung được vận dụng trong dự giờ, xây dựng bài giảng, sinh hoạt chuyên môn và bồi dưỡng giáo viên. Qua đó, các thầy cô có chuẩn mực chung để trao đổi, đánh giá chất lượng giờ học, nhưng vẫn chủ động sáng tạo phương pháp phù hợp với từng học sinh.

Theo ông Dan Worth, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Tes Awards for International Schools 2026, chất lượng và chiều sâu chuyên môn của các hồ sơ năm nay khiến quá trình lựa chọn đặc biệt khắt khe.

Kết quả chung cuộc dự kiến công bố trực tuyến ngày 8/12/2026.

Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đề cử của RGSV mang thêm ý nghĩa khi hướng sự chú ý đến việc phát triển đội ngũ giáo viên. Từ dấu ấn của nữ lãnh đạo Việt Nam năm 2025 đến sáng kiến được đề cử năm 2026, câu chuyện đặt trọng tâm vào một giá trị lâu dài: chất lượng giáo dục bắt nguồn từ chính những người thầy.