Ngôi trường của 4 'nhà leo núi' xuất sắc nhất trận Chung kết Olympia năm thứ 26 có gì đặc biệt?

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hải, Khánh Hòa)

Được thành lập vào năm 2008, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) là một trong những trung tâm giáo dục mũi nhọn hàng đầu của địa phương, ghi dấu ấn đậm nét qua các giải thưởng Học sinh giỏi Quốc gia, những cuộc thi khoa học kỹ thuật cùng nhiều sân chơi trí tuệ uy tín. Chất lượng giảng dạy xuất sắc của nhà trường còn được khẳng định thông qua tỷ lệ học sinh đỗ đại học luôn đứng ở mức cao hằng năm.

Thí sinh Trần Võ Gia Bảo. Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Việc nam sinh Trần Võ Gia Bảo giành vòng nguyệt quế Quý I tại Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã góp phần viết tiếp trang sử vàng truyền thống chinh phục đỉnh cao tri thức của thế hệ học sinh nơi đây.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa).

Trường có khuôn viên rộng hơn 18.400 m2, nhiều cây xanh và có kiến trúc hiện đại. Cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư, nâng cấp nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời xây dựng môi trường thuận lợi để các bạn phát triển năng lực, nuôi dưỡng đam mê và chinh phục đỉnh cao tri thức.

Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ)

Bắt đầu từ lớp Toán đặc biệt thuộc tỉnh, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) chính thức mang tên gọi hiện tại từ năm 1986 trước khi dời về thành phố Việt Trì vào năm 1994. Đến cuối năm 2022, trường tiếp tục chuyển đến cơ sở mới rộng lớn với diện tích 4,72 ha, qua đó tạo bước đột phá trong việc nâng cấp hạ tầng và mang lại không gian rèn luyện, học tập tối ưu cho học sinh.

Thí sinh Lý Thái Dương.

Bên cạnh việc chú trọng nền tảng học thuật, ngôi trường của Lý Thái Dương - thí sinh thứ hai góp mặt tại Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 còn hướng đến phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất và kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, trải nghiệm - hướng nghiệp, văn hóa và thể thao.

Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên)

Thành lập năm 1988 từ hai nhóm học sinh chuyên Toán và chuyên Văn - Nga, Trường THPT chuyên Thái Bình đã từng bước khẳng định vị thế bằng những thành tích nổi bật trong đào tạo học sinh giỏi.

Thí sinh Nguyễn Huy Quang Minh.

Trải qua chặng đường 38 năm xây dựng và trưởng thành, quy mô nhà trường nay đã quy tụ hơn 100 cán bộ, giáo viên cùng đội ngũ hơn 1.500 học sinh phân bổ đều trong 43 lớp học. Điểm nhấn tự hào của trường là bảng thành tích ấn tượng với hơn 1.000 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia cùng hàng chục gương mặt xuất sắc giành giải thưởng tại các đấu trường quốc tế và khu vực.

Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên).

Sự kiện Nguyễn Huy Quang Minh xuất sắc đăng quang tại cuộc thi Quý III Đường Lên Đỉnh Olympia đã vinh dự mang điểm cầu truyền hình Chung kết năm về trường lần đầu tiên, ghi dấu một cột mốc lịch sử vô cùng tự hào trong hành trình phát triển của nhà trường.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội)

Đoàn Lê Anh Đức là nhà leo núi cuối cùng ghi danh tại Chung kết năm Olympia 26 sau khi chiến thắng Quý 4 với 220 điểm. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã sở hữu 2 vòng nguyệt quế của Chung kết năm tại Đường Lên Đỉnh Olympia đến từ Phan Minh Đức (Olympia 10) và Trần Bùi Bảo Khánh (Olympia 25).

Được thành lập vào năm 1985 từ mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan, ngôi trường đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh đạt giải thưởng cao quý tại các kỳ thi cấp Thành phố, Quốc gia lẫn Olympic quốc tế.

Thí sinh Đoàn Lê Anh Đức.

Không chỉ tỏa sáng trên lĩnh vực học tập, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn nổi tiếng với đời sống ngoại khóa sôi động quy tụ hàng chục câu lạc bộ đa dạng, giúp các em học sinh thỏa sức phát triển năng khiếu cá nhân và theo đuổi đam mê. Sự kết hợp giữa thành tích học thuật, tinh thần sáng tạo và môi trường trải nghiệm đa dạng góp phần tạo nên bản sắc của ngôi trường, đồng thời giúp học sinh phát triển toàn diện ngoài khuôn khổ lớp học.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 Chủ Nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2026 trên kênh VTV3.