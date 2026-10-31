Ngôi trường chuyên tại TPHCM khởi động hành trình kỷ niệm 'Trăm năm trồng người'

Ông Hồ Tấn Minh thông tin tại sự kiện.

Ngày 31/10, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TPHCM) công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển (1927-2027), với chủ đề 'Trăm năm trồng người', gồm bốn hành trình xuyên suốt năm 2027.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Petrus Ký - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thành lập năm 1927, ngôi trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trở thành địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của TPHCM. Nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường, trong đó có những tên tuổi tiêu biểu như Liệt sĩ Trần Văn Ơn; Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Giáo sư Trần Văn Khê.

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GD&ĐT TPHCM), nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ tại sự kiện.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động kỷ niệm được thiết kế thành bốn chặng: Thắp lửa - Rước đuốc; Khơi nguồn tri thức; Hội ngộ trăm năm; Tri ân - Trao đuốc. Mỗi chặng gắn với những hoạt động cụ thể, kết nối truyền thống, tri thức và trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ học sinh.

Mở đầu hành trình là hoạt động thắp lửa tại Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), rước đuốc về trường và Giải chạy “Bước chạy Di sản”, dự kiến diễn ra ngày 9/1/2027, nhân Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, gắn với hình ảnh liệt sĩ Trần Văn Ơn, cựu học sinh Petrus Ký.

Ở chặng Khơi nguồn tri thức, Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXXI dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 11/4/2027, với chủ đề đề xuất “Olympic 100 - Tìm kiếm 100 tài năng cho đất nước”, hướng đến phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.

Chặng Hội ngộ trăm năm gồm Đêm nhạc “Tình Thân Ái” (13-15/8/2027), Ngày hội cựu học sinh “Chung một mái trường” (4/9) và Lễ Khai giảng lần thứ 100 (5/9), tạo dịp để các thế hệ thầy và trò gặp gỡ, tri ân và kết nối.

Khép lại hành trình là Lễ kỷ niệm 100 năm, dự kiến tổ chức ngày 20/11/2027. Chương trình có nghi thức trao đuốc giữa các thế hệ, công bố Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2035, tầm nhìn 2045, trao học bổng thuộc Chương trình Học bổng Trăm năm và phát hành Kỷ yếu 100 năm.

Cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ tại sự kiện.

Bên cạnh các sự kiện, nhà trường triển khai 8 công trình, sản phẩm kỷ niệm, trong đó có Nhà Truyền thống và Kho tư liệu số 100 năm; sách nghiên cứu lịch sử; Kỷ yếu và sách ảnh; phim tài liệu 4 tập; Chương trình Học bổng Trăm năm với 100 suất học bổng; thư viện tiên tiến, hiện đại và Không gian số Trăm năm với 100 máy vi tính phục vụ học tập số.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, kỷ niệm 100 năm không chỉ là dịp nhìn lại truyền thống mà còn đặt ra trách nhiệm đổi mới, phát triển nhà trường, bảo đảm học sinh được trang bị tri thức, bản lĩnh, nhân cách và khả năng thích ứng trước những thay đổi của xã hội.

“Thông qua chủ đề ‘Trăm năm trồng người’, nhà trường mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, tăng cường kết nối các thế hệ và khơi dậy trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng. Một thế kỷ là dấu mốc đáng tự hào, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong”, ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.