Ông Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM trao Cờ truyền thống của UBND thành phố cho Trường Phổ thông Năng khiếu.

Ngày 20/11, Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 30 năm thành lập trường (1996-2026).

Phát biểu tại buổi lễ, TS Bùi Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường ghi dấu ấn với nhiều thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic khu vực và quốc tế, cùng sự trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh.

Theo TS Hạnh, phía sau những thành tích ấy là tâm huyết, sự tận tụy của các thế hệ nhà giáo. Không chỉ truyền thụ kiến thức, thầy cô còn khơi dậy niềm say mê học tập, tư duy độc lập và góp phần bồi dưỡng nhân cách cho học sinh.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai tặng Bằng khen cho Trường Phổ thông Năng khiếu.

Di sản quý báu mà các thế hệ đi trước để lại không chỉ là thành tích, uy tín mà còn là triết lý giáo dục đề cao tinh thần tự học, sáng tạo và tôn trọng năng lực cá nhân.

Trong giai đoạn tới, Trường Phổ thông Năng khiếu tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, học tập liên ngành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, nhà trường phát huy lợi thế mô hình trường phổ thông trong lòng đại học, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục học sinh tài năng hàng đầu Việt Nam, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, nhấn mạnh, với lợi thế trực thuộc ĐHQG TPHCM, Trường Phổ thông Năng khiếu có điều kiện tiếp cận đội ngũ nhà khoa học, hệ thống phòng thí nghiệm và môi trường học thuật chất lượng cao.

Những năm qua, trường đã triển khai các lớp chuyên, chương trình liên ngành gắn với giảng viên, nhà khoa học của ĐHQG TPHCM, tạo cơ hội để học sinh tiếp cận tri thức chuyên sâu và nghiên cứu khoa học từ sớm.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, ĐHQG TPHCM đang xây dựng Chương trình phát triển hệ sinh thái nhân tài VNU-TALENT giai đoạn 2027-2031, hướng đến lộ trình phát triển liên tục từ phổ thông đến tiến sĩ, trong đó Trường Phổ thông Năng khiếu là điểm khởi đầu.

Chương trình dự kiến tuyển chọn, bồi dưỡng 1.000 học sinh, sinh viên tài năng, tạo điều kiện để người học được cố vấn học thuật, nhận học bổng dài hạn, học vượt, tích lũy tín chỉ đại học và tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm. Cùng với đó, mạng lưới hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế sẽ mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho người học.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi lễ.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục cần chuyển từ chú trọng ghi nhớ kiến thức sang phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, sáng tạo và khả năng nghiên cứu.

Theo đó, nhà trường cần linh hoạt tổ chức dạy học theo năng lực, sở trường của học sinh; tăng cường hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ năng. ĐHQG-HCM sẽ tiếp tục ủng hộ Trường Phổ thông Năng khiếu thử nghiệm các mô hình giáo dục mới, hướng đến phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển tài năng.

Chia sẻ tại chương trình với tư cách cựu học sinh chuyên toán, ông Lê Đình Lực (CEO và sáng lập viên hệ thống tiếng Anh tư duy DOL English) cho biết: “Tôi và đội ngũ sáng lập trung tâm đều là cựu học sinh của trường. Chúng tôi luôn tự hào và biết ơn vì nhà trường không chỉ dạy chúng tôi về kiến thức mà còn giúp chúng tôi không ngừng hoàn thiện bản thân, kỹ năng mềm. Từ ngôi trường này, vô số cá nhân đã trở thành người tài, có bản lĩnh và tạo nhiều giá trị cho xã hội… và tôi tin chắc đây là một di sản khó thể đong đếm bằng lời”.

Năm 2026, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu tiếp tục đạt nhiều thành tích tại các sân chơi trí tuệ quốc tế. Trong đó, em Trần Đại Thành Danh (lớp 12 Toán 1) giành Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) và Huy chương Vàng Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMO). Ở lĩnh vực Vật lý, em Lê Quang Trí (lớp 11 Lý) đạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý Baltic - Bắc Âu (NBPhO). Trong khi đó, em Lê Đình Vũ Nguyên (lớp 12 Toán 2) giành Huy chương Đồng Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Âu (EUROAI).