Ngôi trường Ánh Viên từng theo học Thạc sĩ có gì đặc biệt?

Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục con đường học tập và hoàn thành chương trình thạc sĩ niên khóa 2023-2025 tại Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Đây là cơ sở đào tạo chuyên ngành thể thao có lịch sử hình thành từ năm 1975.

Ánh Viên từng theo học ở trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM. Ảnh: báo Thanh Niên

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ đào tạo nhân lực trong lĩnh vực thể dục thể thao. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, trường đào tạo nhiều nhóm chuyên môn, từ giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao đến y sinh học và quản lý thể dục thể thao.

Hình ảnh Cổng trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, trường tuyển sinh các ngành Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao, Y sinh học thể dục thể thao và Quản lý thể dục thể thao. Đây là những lĩnh vực gắn với hoạt động giảng dạy, huấn luyện vận động viên, nghiên cứu và tổ chức các hoạt động thể thao.

Năm 2026, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM ghi nhận hơn 4.000 thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh năng khiếu đại học chính quy đợt 1, tăng so với khoảng 2.500 hồ sơ của năm 2025. Đặc thù của trường thể hiện ở việc tuyển sinh kết hợp kiến thức văn hóa với năng khiếu thể dục thể thao ở những phương thức, ngành học tương ứng. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với lĩnh vực đòi hỏi người học không chỉ có nền tảng kiến thức mà còn cần năng lực vận động và kỹ năng chuyên môn.

Khuôn viên trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM

Ánh Viên từng theo học ngành Huấn luyện thể thao tại trường và tốt nghiệp đại học loại giỏi vào năm 2023. Cũng trong năm này, cô giành giải Nhất nghiên cứu khoa học với đề tài về các biện pháp nâng cao hứng thú tập luyện bơi lội cho trẻ em từ 8-10 tuổi.

Sau đó, nữ kình ngư tiếp tục học cao học và hoàn thành chương trình thạc sĩ niên khóa 2023-2025. Thông tin được cô chia sẻ vào tháng 12/2025.

Ánh Viên đạt thành tích xuất sắc khi theo học tại trường.

Trước khi giải nghệ năm 2022, Ánh Viên là một trong những vận động viên bơi lội thành công của Việt Nam, từng giành nhiều huy chương tại các kỳ SEA Games và đấu trường quốc tế. Sau khi rời đội tuyển, cô tập trung vào việc dạy bơi và khuyến khích trẻ em học bơi.

Việc hoàn thành chương trình thạc sĩ đánh dấu một bước tiếp theo trong hành trình học tập của Ánh Viên, bên cạnh những thành tích cô từng đạt được trên đường đua xanh.