Ngôi trường 7 lần có cầu truyền hình Olympia, mang tên 2 thủ đô

Cờ đại diện các khối chuyên trường Ams. Ảnh: BTC NHAT’26.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra sáng 1/11 với màn tranh tài của bốn nam sinh, gồm Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Đây là năm thứ hai liên tiếp chuyên Hà Nội - Amsterdam có học sinh vào chung kết. Trước Anh Đức, Trần Bùi Bảo Khánh là quán quân năm 2025.

Tính trong cả 26 trận chung kết, học sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam góp mặt tới 7 lần, với 2 lần giành chức vô địch. Ngoài hai thí sinh trên, các gương mặt còn lại lần lượt là Phan Minh Châu (năm 2000), Phan Minh Đức (2010, quán quân), Lê Duy Bách (2016), Phạm Huy Hoàng (2017), Vũ Nguyên Sơn (2022).

Phan Minh Đức (quán quân Olympia năm 2010) và Trần Bùi Bảo Khánh (quán quân năm 2025). Ảnh: Trần Hiền.

Ngôi trường hơn 40 năm tuổi

Trong những ngày ác liệt nhất năm 1972, khi Hà Nội hứng chịu các đợt ném bom B52, người dân thủ đô Amsterdam (Hà Lan) lo lắng cho tình hình tại Việt Nam và mong muốn hỗ trợ người dân nơi đây.

Thị trưởng Amsterdam khi đó, tiến sĩ Samkaden, đã vận động người dân quyên góp kinh phí xây dựng một ngôi trường cấp III tại Hà Nội sau ngày chiến thắng. Từ sự đóng góp ấy, trường THPT Hà Nội - Amsterdam ra đời.

Trường chính thức khai giảng năm học đầu tiên vào ngày 5/9/1985, với nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những học sinh khóa đầu được chuyển từ các khối chuyên Toán, Văn, Vật lý, Tiếng Nga, Tiếng Anh, Hóa học và Sinh học của một số trường THPT tại Hà Nội.

Qua các năm, trường mở rộng quy mô đào tạo, bổ sung thêm các khối chuyên Tin, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Trung, Pháp, Nhật.

Toàn cảnh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Trọng Tài/Tiền Phong.

Hiện, quy mô nhà trường khoảng 3.000 học sinh từ khối 9 đến khối 12 (tạm dừng tuyển sinh lớp 6 từ năm học 2023-2024). Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, bao gồm 7 tiến sĩ và nhiều thạc sĩ có trình độ chuyên môn cao.

Đáng chú ý, một bộ phận giáo viên nòng cốt đã được đào tạo và tu nghiệp tại các quốc gia như Australia, Pháp, Nga, giúp nhà trường tiếp cận sớm với các phương pháp dạy học hiện đại, môi trường số và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Trường có 77 phòng học, hệ thống phòng thí nghiệm chuyên sâu cho Lý, Hóa, Sinh, các phòng STEM, Robotics và khu vực thực hành như vườn Địa lý, khu thủy canh. Bên cạnh đó, trường có hạ tầng thể thao phong phú (sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông, pickle ball) và các hội trường biểu diễn lớn phục vụ hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm.

Đoàn Lê Anh Đức, lớp 12 Sử 1, sẽ đại diện trường Ams tranh tài tại chung kết Olympia năm nay. Ảnh: NVCC.

Bề dày thành tích

Trong suốt quá trình phát triển, trường THPT Hà Nội - Amsterdam luôn khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và đỗ đại học luôn trên 95%. Nhiều học sinh nhận học bổng du học tại các Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Australia…

Hàng năm, nhà trường là một trong những đơn vị dẫn đầu về cả số lượng và chất lượng giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Chỉ tính riêng năm học 2025-2026, trường có 117 giải, tỷ lệ học sinh đạt giải lên tới 83,5%.

Trên đấu trường quốc tế, học sinh nhà trường đoạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng tại các kỳ thi Olympic Vật lý, Hóa học, Sinh học, Thiên văn học, Khoa học trẻ (IJSO)...

Nhà trường tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và triển lãm học thuật thông qua các câu lạc bộ như nhạc kịch, thiên văn, khoa học và Robotics.

Với những thành tích đã đạt được, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được trao tặng huân chương lao động hạng nhất (2005), hạng nhì (2000), hạng ba (1995), được phong tặng đơn vị anh hùng (2000)...