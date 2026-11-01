Ngôi trường 2 năm liên tiếp có quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), giành chiến thắng với 240 điểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp học sinh của trường vô địch chương trình.

Trước đó, tại chung kết năm thứ 25, Trần Bùi Bảo Khánh cũng là học sinh của trường giành vòng nguyệt quế với 215 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: Thanh Hùng

Chiến thắng của Anh Đức giúp Hà Nội có tổng cộng 3 quán quân Đường lên đỉnh Olympia, bằng với Huế và Quảng Ninh.

Tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10, Phan Minh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành ngôi quán quân. Như vậy, trường đã có 7 học sinh lọt vào chung kết năm, trong đó 3 em vô địch là Phan Minh Đức (năm thứ 10), Trần Bùi Bảo Khánh (năm thứ 25) và Đoàn Lê Anh Đức (năm thứ 26).

Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) là quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: Thế Bằng

Chia sẻ với VietNamNet, bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho biết rất vui và tự hào khi học sinh của trường giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia trong 2 năm liên tiếp.

"Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của bản thân các em mà còn của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường. Việc 2 năm liên tiếp giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia là dấu mốc khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh nhà trường. Các em đã thể hiện hình ảnh đẹp của học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam: năng động, sáng tạo, ham học hỏi và luôn khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức", bà Dương nói.

Đoàn Lê Anh Đức - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chia vui cùng tập thể lớp 12 Sử 1 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thanh Hùng

Theo vị hiệu trưởng, thành tích này cũng minh chứng cho tinh thần giáo dục mà nhà trường luôn hướng tới, đó là khơi dậy tiềm năng, phát huy năng lực và nuôi dưỡng đam mê, khát vọng trong mỗi học sinh.

Bà Dương cho hay, 2 chiến thắng liên tiếp tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia cũng là nguồn động lực mạnh mẽ để các thế hệ học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực và khẳng định mình trên những sân chơi trí tuệ.

Đoàn Lê Anh Đức - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chia sẻ điều quan trọng giúp giành chiến thắng ở trận chung kết năm:

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế cũng có 3 quán quân Đường lên đỉnh Olympia, gồm Hồ Ngọc Hân (năm thứ 9), Hồ Đắc Thanh Chương (năm thứ 16) và Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24). Đây cũng là trường có nhiều học sinh lọt vào chung kết năm nhất cả nước, với 8 thí sinh.

Nếu thống kê theo các tỉnh, thành sau sáp nhập, đến thời điểm này, 16/34 tỉnh, thành có quán quân Đường lên đỉnh Olympia, gồm: Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, TPHCM, Quảng Ngãi, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên.

Trong đó, Hà Nội, Huế và Quảng Ninh dẫn đầu với 3 quán quân mỗi địa phương. Vĩnh Long và Quảng Trị có 2 quán quân.