Ngồi sau xe máy cầm ô che mưa cũng có thể bị phạt, không chỉ người cầm lái mới vi phạm!
Ngồi sau xe máy cầm ô che mưa cũng có thể bị phạt từ 200.000 – 250.000 đồng, còn người lái chở người ngồi sau dùng ô bị phạt 200.000 – 400.000 đồng. Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, cả người điều khiển và người được chở đều không được sử dụng ô khi tham gia giao thông để tránh nguy cơ mất thăng bằng và che khuất tầm nhìn.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/ngoi-sau-xe-may-cam-o-che-mua-cung-co-the-bi-phat-khong-chi-nguoi-cam-lai-moi-vi-pham-d37458.html