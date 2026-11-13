Ngồi sau xe máy cầm ô che mưa cũng có thể bị phạt, không chỉ người cầm lái mới vi phạm!

Sáng nay (13/11), tại cơ sở kinh doanh gas số 98 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận, TPHCM xảy ra vụ nổ làm sập 2 căn nhà, 5 căn nhà khác bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng đang tập trung cứu hộ, chưa có thông tin thiệt hại về người.