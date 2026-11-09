Ngôi sao võ thuật từng mơ trở thành Lý Tiểu Long thứ hai

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và võ thuật, Chân Tử Đan sớm tiếp xúc với những đòn thế và triết lý võ học. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những ngôi sao hành động hàng đầu Hong Kong, nam diễn viên từng có ước mơ trở thành Lý Tiểu Long thứ hai. Khát vọng ấy không chỉ định hình con đường võ thuật mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách diễn xuất của ông sau này.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Chân Tử Đan tiết lộ ông bắt đầu yêu thích võ thuật từ khi còn nhỏ nhờ sự hướng dẫn của mẹ, nữ võ sư Mạch Bảo Thiền. Bà là người có nhiều năm nghiên cứu võ thuật Trung Hoa và trực tiếp truyền dạy cho con trai.

Chân Tử Đan từng thần tượng Lý Tiểu Long và nuôi ước mơ trở thành người kế nhiệm huyền thoại võ thuật này.

Những ngày đầu luyện tập không hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện. Chân Tử Đan kể mẹ thường thức dậy từ 5 đến 6 giờ sáng, kéo ông ra khỏi giường để tập võ trước khi đến trường. Dần dần, việc luyện tập trở thành niềm đam mê khi ông nhận ra bản thân có năng khiếu và tiến bộ nhanh chóng.

Ở tuổi thiếu niên, Chân Tử Đan đặc biệt thần tượng Lý Tiểu Long. Những màn trình diễn mạnh mẽ, tốc độ và tinh thần võ thuật của huyền thoại màn ảnh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong suy nghĩ của ông. Nam diễn viên từng thừa nhận bản thân muốn trở thành người kế nhiệm thần tượng, thậm chí hy vọng một ngày có thể trở thành Lý Tiểu Long thứ hai.

Bên cạnh võ thuật, tuổi thơ của Chân Tử Đan còn gắn liền với âm nhạc. Cha ông là người yêu nghệ thuật, chơi violin và nhị hồ, đồng thời mong muốn con trai theo đuổi con đường âm nhạc. Vì vậy, nam diễn viên từng học piano cổ điển và đặc biệt yêu thích các sáng tác của Chopin. Tuy nhiên, niềm đam mê võ thuật cuối cùng đã chiếm ưu thế.

Bên cạnh võ thuật, Chân Tử Đan từng được cha định hướng theo đuổi âm nhạc và học piano cổ điển.

Năm 11 tuổi, Chân Tử Đan cùng gia đình chuyển đến Boston, Mỹ. Tại đây, ông tiếp tục tìm hiểu nhiều môn võ khác nhau, đặc biệt là quyền Anh và các hình thức đối kháng. Sau đó, theo định hướng của mẹ, ông được gửi đến Trường Thể thao Thập Sát Hải ở Bắc Kinh để đào tạo võ thuật chuyên sâu trong hai năm. Quãng thời gian này giúp ông mở rộng nền tảng kỹ thuật và tiếp cận môi trường huấn luyện chuyên nghiệp.

Bước ngoặt đến khi Chân Tử Đan gặp đạo diễn Viên Hòa Bình vào đầu thập niên 1980. Sau khi thể hiện khả năng võ thuật, ông được trao cơ hội tham gia bộ phim Thái Cực Túy Quyền, chính thức bước chân vào ngành công nghiệp điện ảnh.

Những năm tháng học võ tại Bắc Kinh giúp Chân Tử Đan hoàn thiện nền tảng kỹ thuật và phát triển khả năng đối kháng.

Dù sở hữu nền tảng võ thuật tốt, những ngày đầu trước máy quay không hề dễ dàng. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí năm 2017, nam diễn viên từng kể ông gần như không hiểu cách diễn xuất trước ống kính, từ vị trí đứng đến khoảng cách và nhịp độ ra đòn. Thói quen ra chiêu quá nhanh của một người quen luyện võ đôi khi khiến máy quay không thể ghi lại trọn vẹn chuyển động. Những lần bị đạo diễn nhắc nhở trở thành bài học quan trọng giúp ông hiểu rằng võ thuật điện ảnh cần ngôn ngữ biểu đạt riêng, khác biệt với thi đấu hay đối kháng thực tế.

Sau hơn hai thập niên hoạt động trong ngành phim ảnh, Chân Tử Đan mới thực sự tạo được bước đột phá rộng rãi với vai Diệp Vấn trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 2008. Nam diễn viên cho rằng những năm tháng tích lũy kinh nghiệm trước đó là yếu tố quan trọng giúp ông thể hiện nhân vật có chiều sâu và sức thuyết phục.

Chân Tử Đan từng gặp không ít khó khăn khi chuyển từ võ thuật thực chiến sang những màn hành động trước ống kính.

Trước Diệp Vấn, ông đã gây chú ý qua nhiều tác phẩm như Anh Hùng, Sát Phá Lang và Đạo Hỏa Tuyến. Đặc biệt, những màn giao đấu kết hợp quyền Anh, kickboxing và võ thuật hiện đại trong các bộ phim này góp phần định hình phong cách hành động riêng, thiên về tốc độ, sức mạnh và tính trực diện.

Thành công của loạt phim Diệp Vấn đưa tên tuổi Chân Tử Đan vượt khỏi thị trường châu Á. Ông tiếp tục góp mặt trong các dự án quốc tế như Rogue One và xXx: Return of Xander Cage, từng bước khẳng định vị trí trong dòng phim hành động Hollywood.

Năm 2016, Chân Tử Đan còn xuất hiện tại Gala Xuân Vãn của CCTV với màn trình diễn võ thuật, đánh dấu một lần nữa sự gắn bó giữa ông với nghệ thuật võ học truyền thống.

Từ ước mơ trở thành Lý Tiểu Long thứ hai, Chân Tử Đan đã xây dựng được phong cách võ thuật điện ảnh mang dấu ấn riêng.

Từ cậu bé phải thức dậy lúc bình minh để luyện võ đến ngôi sao hành động được khán giả quốc tế biết đến, hành trình của Chân Tử Đan là câu chuyện về sự kiên trì và quá trình tìm kiếm bản sắc nghệ thuật. Ông từng muốn trở thành Lý Tiểu Long thứ hai, nhưng sau nhiều năm hoạt động, điều làm nên giá trị của nam diễn viên không phải khả năng tái hiện hình tượng thần tượng, mà là việc xây dựng được một phong cách hành động mang dấu ấn riêng.